Kam jānotiek, lai Levits atkal tiktu virzīts Valsts prezidenta amatam?

Kam ir jānotiek, lai “Jaunā Vienotība” piekristu virzīt Egilu Levitu atkārtotai kandidēšanai uz prezidenta amatu?

Pēdējo reizi Egilu Levitu virzīja “Nacionālā apvienība”. Es nezinu vai NA turpinās to darīt, es nezinu. Pats esmu un arī Latkovskis ir izteicis atbalstīt frakcijas gatavību atbalstīt; neesmu Saeimas deputāts, bet savu balsi par viņu atdotu. Esmu ar Levitu strādājis kopā četrus gadus – no mana redzējuma ir jautājums, vai esošajam prezidentam pietiks balsu vairākums Saeimā. Vai NA turpinās viņu virzīt, bet, ja arī JV atbalstītu, – ar to būs par maz. Savukārt “Apvienotais Saraksts” izteicies, ka viņi meklēs citu kandidatūru, tā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” izteicās Latvijas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

“Šobrīd es nezinu, kādā veidā notiks process. Ir pieņemts valsts budžets, sākam strādāt pie nākamā, runājam par nodokļu sistēmu – tās būs sarunas visam pavasarim. Protams, labi būtu, ja varētu koalīcijā vienoties. Citādi stāvoklis būs haotisks un kontrolēts.”

“interesantākais šobrīd ir tas, ka neviens nevienu pagaidām joprojām nav virzījis, nav nosaukti uzvārdi. Mēs neplānojam nākt ar savu iniciatīvu, jo, ja lielākā partija nāk ar savu viedokli, tad pārējām partijām ir visi iemesli teikt vienkārši “Nē!” Gaidām. Esam gatavi atbalstīt esošo prezidentu, bet varbūt arī AS pārdomās.”

“Domāju, ka beigās būs diskusija par kādu konkrētu cilvēku. Šaubos, ka kāds šādos apstākļos virzītu kādu politizētu personu, kas ir skaidri un gaiši kādas politiskās partijas biedrs. Negaidām balto tēvu vai balto māti, bet tam cilvēkam būs vajadzīgs atbalsts. Tā tas ir vienmēr bijis. Arī Levits bija no malas, prezidenti mums bijuši mums dažādi.”

Koalīcijā neesam vēl nopietni par to runājuši, bet par to būs jārunā, tā Kariņš.