Labas lietas priekam un iedvesmai iesaka Ilze Pētersone

Ziemassvētku vakarā vajag visas lampas sadegt, lai Laimīte redzētu, kur staigāt. Latviešu tautas ticējums

Brīvdabas uzvedums

Patmalnieces sapņi Siguldas pilsdrupu estrādē

Mākslinieces Elitas Patmalnieces košās un dzīvespriecīgās gleznas ar videoprojekciju, gaismas, lāzeru un skaņas sintēzes palīdzību atdzīvosies multimediālā brīvdabas uzvedumā “Sapnis” Siguldas pilsdrupu estrādē. Sarīkojuma veidotāji “Untitled Originals” apgalvo, ka nekas tāds Latvijā līdz šim nav radīts!

No 12. decembra nedēļas nogalēs 40 minūšu uzvedums notiks reizi stundā no 17.00 līdz 20.00.

Biļetes iepriekšpārdošanā – 7 eiro, pasākuma norises dienā – 15 eiro.

Koncerts

Uzkāpt Hendeļa “Mesijas” virsotnē

Tradīcijai uz Ziemassvētkiem atskaņot Georga Frīdriha Hendeļa oratoriju “Mesija” pievienojusies Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars”, kur tā skanēs pirmo reizi. Pirms teju 300 gadiem komponēto skaņdarbu mūzikas profesionāļi arī mūsdienās vērtē kā vokāli simfoniskās mūzikas augstāko virsotni. “Mesija”, sludinot Kristus kā cilvēces glābēja atnākšanu, skan kosmiskas enerģijas un garīgi vienojoša prieka pilna.

Iestudējumu Liepājā veido baroka laika mūzikas eksperts, pasaulslavenais vācu diriģents Frīders Berniuss kopā ar operdziedātāju Ingu Kalnu un citiem talantīgiem šīs mūzikas interpretiem no ārzemēm, kā arī kamerorķestri “Sinfonietta Rīga” (attēlā) un Latvijas Radio kori.

Sestdien, 14. decembrī, plkst. 18.00 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”.

Grāmata

Patiess stāsts par puiku, kam akli vecāki

“Puika, kurš redzēja tumsā” ir Rasas Bugavičutes-Pēces jaunākais darbs sociāli jūtīgās literatūras laukā. Tas balstīts uz patiesiem notikumiem. Grāmata stāsta par zēnu, kurš piedzimis neredzīgu vecāku ģimenē, tāpēc no agras bērnības spiests rūpēties gan par sevi, gan mammu un tēti. Viņš nežēlojas, bet atzīst, ka, pateicoties vecākiem, jūtas īpašs, jo redz tumsā. Izdevniecība “Latvijas Mediji”.

Labs darbs

Skrien kā Ziemassvētku vecītis

Ja esi gana sportisks cilvēks, lai pievārētu 1,7 km, pievienojies Ziemassvētku vecīšu labdarības skrējienam/pastaigai, kas Rīgā kļuvusi par ilggadēju tradīciju. Lai piedalītos sarīkojumā, jāiegādājas biļete, kas vienlaikus nodrošinās jums tērpu un būs ziedojums bērniem slimnīcās.

Skrējiens no Doma laukuma 8. decembrī plkst. 11.30.

Par citām ziedošanas iespējām skatīt portālā www.ziedot.lv.

Izstāde

Edītes Pauls-Vīgneres “Kafijas kantāte”

Svinot izcilās tekstilmākslinieces Edītes Pauls-Vīgneres 80. dzimšanas dienu un radošās darbības 50 gadu jubileju, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs rīko vērienīgu retrospektīvu izstādi “Kafijas kantāte” ar meistares gobelēniem, jauktas tehnikas darbiem un vērienīgiem tekstilansambļiem. Apskatāmas arī kompozīcijas par vēstures un dabas tematiku un vairāki pēdējo gadu darbi. Ekspozīcijas scenogrāfija tapusi sadarbībā ar pašu mākslinieci, izstādē izmantota viņas brāļa komponista Raimonda Paula mūzika. Iecerētas arī tikšanās ar mākslinieci.

No 19. decembra līdz 2020. gada 1. martam Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā.

Filma

Doktors Dūlitls uz ekrāna

Manā bērnībā viena no aizraujošākajām bija Hjū Loftinga grāmatu sērija par Doktoru Dūlitlu, kas prata sarunāties ar dzīvniekiem. Kāds prieks, ka stāsts atdzīvojies uz ekrāna! Filmā “Dūlitls” Doktors ar saviem mājas mīluļiem dodas glābt Āfrikas kustoņus. Galveno lomu tēlo Roberts Daunijs jaunākais (attēlā no kreisās), viņa partneros tādi meistari kā Emma Tompsone, Antonio Banderass u. c.

Kinoteātros no 2020. gada 17. janvāra.

Laba dāvana

50 mūziķu uz vienas skatuves

Biļetes uz koncertu un kopīgs tā apmeklējums ir lieliska dāvana Ziemassvētkos! Gada izskaņā “Melo-M MEGA” orķestris rīko Vecgada lielkoncertu Rīgas Kongresu namā. Vairāk nekā 50 mūziķu uz skatuves ar azartiskajiem čellistiem centrā spēlēs pazīstamus “Queen”, “Radiohead”, “Imagine Dragons” u. c. hitus, kā arī Kārļa Auzāna skaņdarba “Gadumijas meditācija čellu orķestrim” pirmatskaņojumu. Kā veco gadu beigsi, tā jauno sāksi!

30. decembrī plkst. 15.00 un 19.00 Rīgas Kongresu namā.