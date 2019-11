Masu protestu dalībnieki Prāgā. Foto: Wikipedia Commons

Pirms 30 gadiem tā sauktās Samta revolūcijas ietekmē no amata atkāpās komunistiskās Čehoslovākijas vadītājs Milošs Jakešs un visa Čehoslovākijas kompartijas vadība. 29. novembrī no valsts konstitūcijas svītroja punktu par kompartijas vadošo lomu. Līdz ar to Čehoslovākija pēc Polijas un Ungārijas kļuva par trešo valsti Austrumeiropā, kurā komunisti vairs nebija pie varas.

Jakešs ģenerālsekretāra amatā bija stājies 1987. gadā un centās parādīt sevi kā Mihaila Gorbačova pārbūves ideju un režīma reformēšanas atbalstītāju, taču, vecs komunists būdams, nespēja uzsākt dialogu ar opozīciju, kam piederēja sabiedrības atbalsts.

rāgā pret režīmu vērstie tautas protesti sākās 17. novembrī ar studentu nemieriem. Milicijas pūliņi izdzenāt jauniešus tikai sakāpināja protesta noskaņojumu; studentiem pievienojās arī citi iedzīvotāji un drīz demonstrācijās un mītiņos Čehoslovākijas galvaspilsētas Vāclava laukumā piedalījās jau ap pusmiljons ļaužu.

10. decembrī valsts prezidents, komunists Gustavs Husaks apstiprināja pirmo nekomunistisko valdību Čehoslovākijā kopš 1948. gada un atkāpās.

29. decembrī viņa vietā par valsts galvu ievēlēja leģendāro disidentu un literātu Vāclavu Havelu, savukārt 1968. gada “Prāgas pavasara” varonis Aleksandrs Dubčeks kļuva par parlamenta priekšsēdētāju.