Bankas “Citadele” privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītāja Anna Fišere-Kaļķe Publicitātes foto

Trīs mēnešu laikā valsts garantētajās atlīdzībās 42 400 klientiem izmaksāti vairāk nekā 238 miljoni eiro.

Citadele pateicas par izpratni saviem klientiem, kuriem augusta beigās un septembra sākumā bija apgrūtināta sadarbība ar banku dēļ lielā AS “PNB Banka” klientu pieplūduma.

Lielākais klientu pieplūdums bija bankas Daugavpils filiālē, uz kuru devās atbalsta komanda no Rīgas.

Citadele garantēto atlīdzību izmaksu AS “PNB Banka” klientiem sāka 22. augustā un šobrīd savus garantētos finanšu līdzekļus saņēma jau 85%. Ir aizritējuši trīs mēneši, un par to, kā izmaksu procesā veicies, atklāj bankas Citadele privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītāja Anna Fišere-Kaļķe: “AS “PNB Banka” bija virs 60 000 garantēto atlīdzību saņēmēju, no kuriem ievērojams daudzums senioru, sociāli mazāk aizsargāti, ar kustības traucējumiem un pat guloši cilvēki. Tā kā mūsu banka ir uzticams un sociāli atbildīgs partneris publiskajam sektoram, darījām visu, lai ikvienam nodrošinātu pēc iespējas labāku apkalpošanas servisu.”

Kā atzīst Anna Fišere-Kaļķe, vislielākais klientu pieplūdums aizvadītajos trīs mēnešos bija bankas Daugavpils filiālē. Lai nodrošinātu apkalpošanu, vairākas nedēļas palīgā devās kolēģi no Rīgas.

Lielas rindas bija arī Rīgas filiālēs. “Organizējām darbu, lai ikviens, kurš atnāk uz banku, tiktu apkalpots, nomierināts un izglītots par labākiem risinājumiem, izejot no klienta vajadzībām. Sarežģītāk bija tajās bankas filiālēs, kas atrodas tirdzniecības centros, jo tur klientu apkalpošanu vajadzēja salāgot ar centra kopējo darbalaiku. Paši filiālēs nereti turpinājām strādāt līdz pat pusnaktij, apkopojot nepieciešamo informāciju un datus,” atceras Anna.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes locekle Kristīne Černaja-Mežmale: “FKTK pateicas bankai Citadele par sekmīgu sadarbību. Ņemot vērā AS “PNB Banka” klientu struktūru, tostarp lielu skaitu gados vecāku cilvēku, tas nenoliedzami bija liels izaicinājums, taču visas iesaistītās puses kopīgā atbildīgā darbā iespējami ātri spēja izstrādāt un ieviest garantēto atlīdzību izmaksu kārtību.”

Citadeles privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītāja atceras, ka sākumā cilvēki bija satraukti, valdīja neziņa par to, kā viņi turpmāk tiks pie iztikas līdzekļiem, jo ļoti daudziem iztikšana ir no pensijas līdz pensijai vai pabalstiem, ko ieskaita kontā.

“Kopumā augusts un arī septembris no bankas viedokļa nav tas labākais jaunu izaicinājumu laiks, jo daudzi darbinieki tieši tad parasti dodas atvaļinājumos. Manā struktūrvienībā šajā laikā atvaļinājumā bija 40 darbinieki.

Daudzi ieplānotās brīvdienas brīvprātīgi pārtrauca vai atcēla, par ko esmu viņiem ļoti pateicīga – tāpat arī visiem pārējiem Citadeles kolēģiem no citām struktūrvienībām, kuri mums nāca talkā brīžos, kad filiālēs bija liels klientu pieplūdums. Juristi, informācijas tehnoloģiju, mārketinga un citu struktūrvienību darbinieki labprātīgi pieslēdzās klientu apkalpošanai, kaut vai aprunājoties ar satrauktajiem cilvēkiem garajās rindās, pasniedzot kafiju, saldumus vai ūdeni,” par grūtāko posmu garantēto atlīdzību izmaksu veikšanā stāsta Anna Fišere-Kaļķe.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pārstāve Iveta Daine: “Valsts garantētās atlīdzības izmaksu sākumposms AS “PNB Banka” klientiem bija ārkārtīgi saspringts, jo 38 tūkstoši šīs bankas klientu saņēma VSAA pabalstus un pensijas. Bet sadarbojoties ar FKTK un banku Citadeli izdevās nodrošināt maksimāli ātru pabalstu un pensiju izmaksu tiem cilvēkiem, kuriem tas bija kritiski svarīgi.”

Banka ir pateicīga par izpratni un iecietību arī visiem klientiem – bijušajiem un jaunajiem! Lai arī aizvadītajos trīs mēnešos bankas klientu apkalpošanas speciālisti nevarēja nodrošināt visaugstākos apkalpošanas standartus, pie kādiem Citadeles klienti jau ir pieraduši, šajā laikā neesam saņēmuši nevienu pārmetumu. Gluži otrādi – mūsu darba novērtējums saskaņā ar neatkarīgu pētījumu datiem aizvadītajos mēnešos ir pieaudzis, un par to ir vislielākais gandarījums!

“Apkopotā informācija liecina, ka no garantiju fonda trīs mēnešu laikā uz pastāvīgiem kontiem esam jau pārskaitījuši 85% AS “PNB Banka” klientu naudu, un šis darbs turpinās. Mobilizējāmies, darījām visu, lai pēc iespējas ātrāk apkalpotu klientus, kuriem nauda nepieciešama visvairāk.

Šāds darba rezultāts bija iespējams, pateicoties ciešajai un veiksmīgajai sadarbībai ar kolēģiem no FKTK un VSAA. Kopīgi darījām visu, lai pabalstu un pensiju iemaksas cilvēku kontos nonāktu bez kavēšanās,” nobeigumā uzsver Citadele privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītāja.

Atgādinām, ka 99,2% AS “PNB Banka” klientu garantētās atlīdzības veidā saņems savus noguldījumus pilnībā. Visas atlīdzības summas līdz 100 000 eiro tiks segtas no Noguldījumu garantiju fonda un tiks izmaksātas īpašniekiem. Garantētā atlīdzība attiecas uz algām, pensijām, bankas klientu noguldījumiem un to procentiem, kas uzkrāti līdz 2019. gada 15. augustam.