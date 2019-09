Somijas jaunā centrālā bibliotēka “Oodi” Helsinkos. Foto: Ivars Bušmanis

Pie Helsinku centrālās dzelzceļa stacijas, blakus Helsinku Mūzikas centram un Modernās mākslas muzejam “Kiasma”, uzslējusies ēka, kuras ārējais veidols atgādina kuģi, bet no parādes puses – vilni, kura virsotnē, terasē var uzkāpt un pazvilnēt krēslos.

Kokā un stiklā apdarinātā ēka ir tik neparasta un “ievelkoša”, ka nolēmu to apskatīt – nonācu milzīgā foajē, kur mudžēja no cilvēkiem. Ar eskalatoru cēlos augstāk. Arī iekšpusē ir kuģa klāja sajūta – grīda dažādos līmeņos, viļņveidīgi griesti – bet it visur cilvēki lasa grāmatas, sarunājas, bērni spēļu laukumos savā nodabā spēlējas. Sapratu, ka esmu nonācis bibliotēkā.

Kaut arī man plecos bija mugursoma, brīvi varēju klejot starp grāmatu plauktiem, izvēlēties grāmatu, doties lasīt to vai nu uz spilvena, vai pie galda, uz dīvāna vai nodalītā klusā istabā. Vai arī pie kafijas tases. Ārā ejot, varu nodot grāmatu, bet iz­ejot somu nepārbauda – jāiziet cauri tādiem pašiem magnētiskiem vārtiem kā lielveikalos.

Helsinku jaunā bibliotēka “Oodi” ir somu arhitektūras biroja “ALA Architects” un konstruktoru biroja “Ramboll Finland” brīnumdarbs, kas konkursā uzvarēja 543 sāncenšus. To uzbūvēja trijos gados, tieši uz Somijas valsts simtgadi. Būvniecības izmaksas – 98 miljoni eiro (salīdzinājumam – Latvijas Nacionālo bibliotēku cēla desmit gadus par 268 miljoniem eiro). Lasītājam neredzamajā platības trešdaļā – grāmatu krātuvē – tās piegādā un noliek atpakaļ īpaši roboti. Bibliotēkas platība 185 tūkstoši kvadrātmetru (LNB 40,7 tūkstoši). Kopš tā atvērta sabiedrībai, nepilna gada laikā to apmeklējuši vairāk, nekā Latvijā ir iedzīvotāju, – vairāk nekā divi miljoni interesentu.

Nule Atēnās Helsinku bibliotēka “Oodi” ir saņēmusi Starptautiskās Bibliotēku asociāciju federācijas (IFLA) Gada balvu kā 2019. gada labākā publiskā bibliotēka. Pārējie finālisti bija no Nīderlandes, Austrālijas un Jaunzēlandes.