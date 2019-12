Bertānu slavē sociālajos tīklos: Viņš ir kā automātiskais ierocis

Dāvis Bertāns ar savu sniegumu pēdējā laikā sajūsminājis Latvijas basketbola līdzjutējus, kā arī pārsteidzies fanus otrpus okeānam, jo arī tur rūjienietis saņem pamatīgas uzslavas.

Jo īpaši bertāns tiek slavēts pēc otrdien aizvadītās spēles, kurā viņš guva 32 punktus un realizēja astoņus tālmetienus, labojot personīgos rekordus. Tas gan neļāva Vašingtonas “Wizards” komandai izcīnīt uzvaru.

Bertāns šosezon laukumā devies 23 mačos, kuros caurmērā guvis 15,7 punktus, izcīnījis 4,7 atlēkušās bumbas un veicis 1,6 rezultatīvas piespēles. Rūjienietis grozā raidījis 46,5% tālmetienu, kas ir piektais labākais rādītājs līgā.

“Tikai centos darīt savu darbu. Viņi centās mani segt ciešāk, bet es mēģināju atbrīvoties no aizsega vai savilkt aizsardzību uz sevi, lai atbrīvojas kāds cits. Domāju, ka beigās bija daudz brīvu metienu. Ja tie iekristu, mēs būtu uzvarējuši spēli,” pēc otrdienas spēles sarunā ar žurnālistiem stāstīja Bertāns.

Ja Latvijas basketbola fanu sajūsma ir pašsaprotama, jo Bertāns šobrīd rāda patiešām augstākās klases sniegumu, tad basketbola speciālistu un līdzjutēju sajūsma Ziemeļamerikā ir mazliet negaidīta, tāpēc divtika patīkama.

Žurnālists Čeizs Hjūzs ievietojis video, kurā redzams, kā uz Bertāna kārtējo trejaci reaģē viņa komandas biedri – Bredlijs Bīls un Rui Hačimura.

Lolololol Bradley Beal had to be resuscitated by Rui Hachimura after Davis Bertans’ sixth three. pic.twitter.com/q6xYH7U6qU

Tikmēr viņa klubs Vašingtonas “Wizards” spēles laikā tvītoja, ka Dāvis ir pārcilvēks.

Ladies and gentlemen, Davis Bertans is not human.

Cits basketbola apskatnieks, vērtējot Bertāna statistiku, viņu dēvē par automātisko ieroci.

Davis Bertans is shooting like a machine gun.

He makes 4,0 3pts per game, 2nd behind Harden (4,7). But Bertans' attempts are 8,6 (46,5%), Harden's 13,8 (33,8%).

In 9 game (on 23) he had 5+ 3pts made (he had 1 in 61 EL games), he didn't score less than 4 in last 6 games.

💦💦 pic.twitter.com/bn7KYrU8Nf

— Marco Pagliariccio (@loupaya) December 11, 2019