Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns, kurš ir viens no NBA labākajiem tālmetienu speciālistiem, vasarā varētu tikt pie pamatīga algas pielikuma, noslēdzot divas līdz trīs reizes ienesīgāku līgumu, uzskata Ziemeļamerikas medijs “The Athletic”.

Bertāns 2020.gada 1.jūlijā kļūs par brīvo aģentu. Pērn Dāvis noslēdza līgumu ar Sanantonio “Spurs” uz diviem gadiem par 14 miljoniem ASV dolāru, bet vasarā tika aizmainīts uz Vašingtonas “Wizards”, kas šosezon viņam maksā septiņus miljonus.

Latvijas basketbolists jaunajā komandā ir lieliski iejuties, kļūdams par vienu no “Wizards” līderiem. Pēdējā mačā Bertāns sameta 32 punktus, trāpot astoņus tālmetienus, kas viņam ir jauns personīgais rekords.

Pēdējās sešās spēlēs Bertāns tikai reizi nav iemetis vairāk par 20 punktiem, bet šosezon viņš 23 mačos vidēji guvis 15,7 punktus, kas Rūjienas puikam ir pārliecinoši labākais rādītājs līdzšinējā NBA karjerā. Tāpat Bertāns ar 92 precīziem trejačiem ir ceturtais labākais līgā, bet pēc trāpīto tālmetienu procenta (46,5%) viņš ir sestais.

Šie statistikas rādītāji ir krietni pacēluši Bertāna tirgus cenu un NBA apskatnieki lēš, ka viņa nākamais līgums būs divas vai trīs reizes lielāks – robežās no 15 līdz 20 miljoniem ASV dolāru, vai pat vairāk, ja sezonas turpinājums būs tikpat izcils.

Tiesa, te jāņem vērā, kāda būs klubu rocība, jo NBA ir noteikti strikti algu griesti, taču nav šaubu, ka Dāvis būs iekārojams pirkums. Viņš vasarā būs neierobežoti brīvā aģenta statusā, līdz ar to varēs uzklausīt jebkura kluba piedāvājumu.

Tikmēr pats Bertāns turpina slīpēt savas prasmes, ko apliecināja piektdienas treniņā, grozā raidot ļoti tālus trīspunktniekus. Vienu pēc otra, vienu pēc otra. Izcili!

Yooooo Davis Bertans is doing shooting drills from almost 40 feet and he’s hitting all of them: pic.twitter.com/JdLqT9uiqh

— Fred Katz (@FredKatz) December 13, 2019