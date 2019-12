Foto: Mārtiņš Zilgalvis / F64

21. un 26. decembrī orķestra “Rīga” bigbends diriģenta Valda Butāna vadībā aicina uz Ziemassvētku džeza koncertiem “Džezā tikai meitenes”.

Iedvesmojoties no leģendārās filmas “Džezā tikai meitenes”, ikonisko aktrišu Merilinas Monro un Pegijas Lī izpildītajām dziesmām, kā arī pagājušā gadsimta svinga ēras populārākās sieviešu vokālās grupas – māsu Endrjūsu (The Andrews Sisters) – spozmes un repertuāra, top Ziemassvētku džeza koncertu “Džezā tikai meitenes” programma.

Īpaši šai koncertprogrammai trio sastāvā vienojušās solistes Arta Jēkabsone, Beāte Zviedre un Rūta Dūduma-Ķirse, kuras līdzās dziedāšanai iestudē arī horeogrāfiju dejotājas Egijas Abarovičas vadībā.

Sieviešu vokālā trio repertuāram izvēlētas dziesmas no svinga un bugi-vugi žanra populārākā vokālā trio “The Andrews Sisters” mūzikas lappusēm.

Tās būs gan pazīstamākas dziesmas kā “Don’t Sit Under the Apple Tree”, gan latviešu auditorijai nedzirdētākas, kā “Shoo Shoo Baby” vai “Pennsylvania Polka”.

Trio izpildījumā dāmas atgādinās arī par populāru filmu mūzikas fragmentiem kā “Diamonds Are a Girl’s Best Friends”.

Taču individuālus solo viņas sniegs leģendāro aktrišu Merilinas Monro un Pegijas Lī izpildītajās dziesmās “I Wanna Be Loved By You”, “I Love Being Here With You”, “My Heart Belongs to Daddy” un daudzās citās, kas skanējušas amerikāņu komēdijās “Džezā tikai meitenes” un “Džentlmeņi izvēlas blondīnes”.

Koncertprogrammu “Džezā tikai meitenes” jau sen lolojis Orķestra “Rīga” mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Valdis Butāns.

Visu koncertu caurvīs ASV retro džeza mūzika no 20. gadsimta pirmās puses, kas arvien ieņem būtisku lomu džeza mūzikas kultūrā. Orķestra “Rīga” bigbenda sniegumā skanēs svinga ēras mūziķu, džeza leģendu Glena Millera un Benija Gudmena populāra orķestra mūzika, kā “Moonlight Serenade” un “In the Mood”.

Jāatzīmē, ka ļoti liela daļa mūzikas bigbenda izpildījumā skanēs oriģinālos nošu aranžējumos un klausītājiem būs iespēja šo mūziku dzirdēt tādu, kāda tā skanējusi arī pagājušajā gadsimtā.

Šajā gadā Orķestris “Rīga” piedāvā arī Vecgada mūzikas koncertu “Vecgada koncerts Vīnes noskaņās” 30. decembrī plkst. 16 VEF Kultūras pilī, kurā solistu – Ingas Šļubovskas-Kancēvičas, Lauras Greckas, Mihaila Čuļpajeva un Riharda Mačanovska – un diriģenta Kaspara Ādamsona sniegumā skanēs Johana Štrausa, Žaka Ofenbaha un Franča fon Supē mūzika.