Latvijas demogrāfijas politika ir jāpilnveido, Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumā Rīgas pilī uzrunājot ģimenes no dažādiem novadiem, sacīja Valsts prezidents Egils Levits.

Šodien Rīgas pilī notika Levita un dzīvesbiedres Andras Levites rīkotais svinīgais Ziemassvētku pasākums, kurā viņi tikās ar 18 ģimenēm no dažādām pilsētām un kopīgi iededza svētku egli pils pagalmā.

Valsts pirmā amatpersona sacīja, ka ģimene veido sabiedrības pamatu, un stipra ģimene pastāv, neskatoties uz materiālām vai cita veida grūtībām.

“Ģimenes Latvijā – un dižģimenes it īpaši – ir pelnījušas lielāku valsts un sabiedrības uzmanību un atbalstu. Gan materiālā, gan attieksmes ziņā, jo bērni, kā mēs zinām, ir mūsu valsts pastāvēšanas jautājums. Tātad sabiedrības attieksme pret ģimeni nozīmē arī attieksmi pret valsti,” izteicās prezidents.





























































































Valsts prezidents Egils Levits ar kundzi un ģimenēm iededz Ziemassvētku egli Rīgas pilī

Lai gan prezidents atzina, ka Latvijas demogrāfijas politika ir jāpilnveido, valstī ir vairāki nosacījumi, kas, viņaprāt, ir draudzīgāki nekā citviet Eiropā. Kā piemēru prezidents minēja iespēju saņemt apmaksātu bērna kopšanas atvaļinājumu un vecāku pabalstu līdz bērna pusotra gada vecumam.

“Noteicošais ikvienā ģimenē ir cieņpilnas attiecības, mīlestība un siltums. Ģimenē iemācās cits citu atbalstīt un par citu pastāvēt. Laba gaisotne, labvēlīgums ietekmē un veido jauno cilvēku, un dod drošības sajūtu tālākajai dzīvei,” sacīja prezidents.

Valsts prezidents aicināja godināt ģimenes, kas no dzīves ārvalstīs atgriezušās Latvijā.

“Es pateicos jums par šo pieņemto lēmumu savu dzīvi turpināt Tēvzemē. Lai jums šeit labi veicas! Jūs esat vajadzīgi un vienmēr gaidīti Latvijā,” teica Levits.

Tāpat prezidents norādīja, ka Latvija mūsdienās vairs nav tikai ģeogrāfiska telpa, bet tā ir kopīgu ideju un domu telpa. “Tehnoloģijas un mobilitāte ļauj saglabāt saiknes, arī dzīvojot ārpus Latvijas. Tomēr agrāk vai vēlāk gandrīz ikviens apjauš – savu identitāti, savu patību pilnībā realizēt un izjust svešā zemē ir samērā grūti. To vislabāk var izdzīvot paši savā zemē,” akcentēja valsts pirmā amatpersona.

Prezidents pateicās vecākiem par “ikdienas pūliņiem, pašaizliedzību un ziedošanos savas ģimenes un bērnu labā” un kopā ar dzīvesbiedri klātesošajiem novēlēja “mīlestību, izturību, daudz enerģijas un spēka, un skaistus gandarījuma mirkļus”.

Egles iedegšanas pasākumā piedalījās katra novada labākās, stiprākās, kuplākās un radošākās daudzbērnu ģimenes, tai skaitā remigrējušās ģimenes un ģimenes, kurās ir aizbildnībā esoši bērni un audžubērni, par kurām Valsts prezidents saņēma atsauksmju vēstules no novadu pašvaldībām, informēja Valsts prezidenta kancelejā.

Valsts prezidents un Levites kundze tikās ar Kazerovsku ģimeni no Priekuļu novada, Masaļsku ģimeni no Ērgļu novada, Edvarda Dunnes un Elīnas Dergačas ģimeni no Smiltenes novada, Briežu ģimeni no Gulbenes novada, Ingusa Strupiša un Artas Dēdeles ģimeni no Saulkrastu novada, Jefremovu ģimeni no Kandavas novada, Turku ģimeni no Rīgas, Kājiņu ģimeni no Carnikavas novada, Bogdanoviču ģimeni no Ilūkstes novada, Maksimovu ģimeni no Krāslavas novada, Polniju ģimeni no Kārsavas novada, Zaikovsku ģimeni no Balvu novada, Gata Brēdiķa un Ramonas Rolles ģimeni no Pāvilostas novada, Siseņu ģimeni no Priekules novada, Neju ģimeni no Saldus novada, Būmertu ģimeni no Jelgavas, Gabrānu ģimeni no Jaunjelgavas novada un Helvigu ģimeni no Rundāles novada.