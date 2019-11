"Latvijas Mediji" un britu žunālists Vinsents Hants prezentē jauno grāmatu par čeku “VDK un Latvija. Stāsti par Latvijas attiecībām ar čeku", 22.11.2019. Foto: Karīna Miezāja/Latvijas Avīze

Latvijas Okupācijas muzejā atvērta izdevniecības “Latvijas Mediji” kārtējā vēstures tematikas grāmata – britu raidkorporācijas BBC žurnālista un kinodokumentālista Vinsenta Hanta “VDK un Latvija. Stāsti par Latvijas attiecībām ar čeku”.

Jaunais darbs ir Anglijā nesen iznākušās grāmatas “Up Against the Wall: The KGB and Latvia” tulkojums.

Latvijas vēstures jautājumos patiesi ieinteresētais Vinsents Hants latviešu lasītājam jau būs pazīstams pēc pagājušā gada maijā iznākušā darba “Otrā pasaules kara beigas Kurzemes frontē. Asinis mežā” – 2017. gadā angļu valodā uzrakstītā “Blood in the Forest” tulkojuma.

Šoreiz Hantu piesaistījusi rietumniekus allaž intriģējošā padomju slependienestu tematika – PSRS Valsts drošības dienesta jeb čekas attīstība no dibināšanas 1917. gadā līdz čekas maisiem mūsdienu Latvijā.