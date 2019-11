Artūrs Surmovičs: ” Es nenožēloju, ka izkāpu no sava ierastā ražotāja komforta zonas un izmēģināju ‘Härkila’.” Foto: Linda Dombrovska

Vairāk nekā desmit gadus medībām izmantoju viena skandināvu ražotāja (zīmola) drēbes. Visu lietošanas laiku un joprojām esmu ar to pilnīgi apmierināts. Savā ziņā varētu teikt, ka biju iestrēdzis šajā komforta zonā un citu ražotāju virzienā nemaz neskatījos. No šīs komforta zonas izkāpu tādēļ, ka manā rīcībā nonāca cita skandināvu zīmola medību drēbju komplekts – Härkila Mountain Hunter.

Neliekuļojot jāatzīst, ka iepazīšanās ar Härkila no manas puses bija piesardzīga, zināmā mērā pat skeptiska. Proti, visu laiku tirdīja iekšējais velniņš ar jautājumiem: ar ko tad mani pārsteigsi un vai ir vērts?

Pēc divu mēnešu aktīvas izmantošanas (gaides medības, medības ar pieiešanu, dzinējmedības, bradāšana pa purviem pīļu un zosu medībās) dažādos laika apstākļos (tērps nav izmantots tikai apstākļos, kas minēti tā nosaukumā – kalnos) ieskicējās šī komplekta plusi un mīnusi, kā arī es atradu atbildes uz saviem jautājumiem.

Sākšu ar plusiem. Pirmais, ko ievēro, ir kvalitātes un pamatīguma sajūta, paņemot komplektu rokās.

Nākamais solis, protams, ir pielaikošana, un arī šeit patīkams pārsteigums – apģērba piegriezums ļoti labs, gan bikses, gan jaka lieliski sēž uz auguma. Jakas sakarā gan ir jānorāda, ka krietni ērtāk un labāk ir tad, ja apakšā ir flīsa jaka. Proti, jaka tiek valkāta tā, kā paredzēts, – kā virsējais slānis. Tas kopumā viss mājas apstākļu apskates sesijā.

Tas, ar ko Härkila tiešām savaldzināja mani, atklājās dabā. Proti, ūdens un vēja noturība. Vienu rītu devos medībās ar pieiešanu. Iepriekšējā naktī bija pamatīgi lijis, viss mežs un zāle slapja. Patiesībā noiet simt metrus būtu pietiekami, lai kļūtu pilnībā slapjš. Taču nostaigāju apmēram trīs stundas, brīžiem uznākot lietum, kas daudz neatšķīrās no kārtīgas lietusgāzes.



Attēls: Uzticams, kad jāpilda uzdevums.



Neteikšu, ka biju pilnībā sauss, kā nosēdējis pie kamīna visu rītu, bet pēc trim stundām lietū biju knapi mitrs un jutos komfortabli. Manuprāt, tas ir lielisks rezultāts.

Ievadā pieminēju vēju, bet par to nav daudz komentējama, to īsti nejutu. No vēja un lietus šis Härkila ražojums pasargā lieliski, turklāt tas ir ļoti kluss. Jāuzslavē arī jakas kapuce – gan piegriezums, gan kapuces malā iestrādātā stieple, kas ļauj to izlocīt nepieciešamajā formā, padara šīs jakas daļas lietošanu par baudāmu.

Viedtālruņu lietotājiem noteikti patiks cimdi, kas ļauj lietot tālruni, tos nenovelkot. Un noslēgumā pāris subjektīvu mīnusu. Pirmais ir rāvējslēdžu piekariņi – vienkārša cilpa laikam nav labākais risinājumus, to apliecina arī apstāklis, ka gandrīz visi jau ir pazaudēti. Lietošanu tas īsti neietekmē, bet tomēr.

Personīgi man jakā prasītos vairāk kabatu (rāciju lietotājiem ir paredzēta speciāla kabata). Biksēm ar kabatām viss ir labi, ļoti labi ir izstrādāta kabata patronām bikšu sānos. Bikšu staru galos prasītos rāvējslēdzējs, kas atvieglo apavu uzvilkšanu un garo zeķu sakārtošanu. Kopumā tas ir arī viss no mīnusiem, kuri tika identificēti divu mēnešu lietošanas periodā, fundamentālus trūkumus es neatradu.

Rezumējot atbildes uz iepriekš uzdotajiem jautājumiem. Ar ko pārsteidza? Lietus un vēja noturība, kvalitāte. Vai ir vērts? Ja meklē klasiska izskata funkcionālu apģērbu no premium segmenta (ar visiem no tā izrietošiem plusiem un mīnusiem), jā, Härkila Mountain Hunter noteikti ir vērts, lai aizbrauktu to apskatīt un patukšotu savu budžetu. Vismaz es nenožēloju, ka izkāpu no sava ierastā ražotāja komforta zonas un izmēģināju Härkila.



Attēls: Rudens, purvs un piemērots apģērbs, būs labs kustībā.



Apraksts

Mountain Hunter apģērbs ir veidots no klusa materiāla, kas vienlaikus nodrošina to, ka tas ir viegls un ārkārtīgi izturīgs, kas ir divas svarīgas īpašības, kad jāmedī smagos apstākļos. Ir situācijas, kad laika apstākļi mainās ļoti strauji – no karstas saules līdz pēkšņām lietusgāzēm un slapjam sniegam.

Tādēļ arī šim apģērbam ir GORE-TEX membrāna, kas pasargās mednieku jebkuros apstākļos. Šis apģērbs ne tikai pilnībā pasargās pret vēju un ūdeni, bet ir arī labi elpojošs.

Apģērbs ir apstrādāts ar DWR (izturīgs ūdens atgrūdējs), lai pie apģērba neķertos dubļi, kā arī lai ūdens vienkārši notecētu nost. Apģērbam ir tīklveida odere, kas neļauj mitrumam saglabāties uz ādas. Ir daudz kabatu, tajā skaitā arī kabata rācijai kreisajā pusē pleca rajonā. Ir iekškabata, kā arī tīklota kabata tālrunim vai kādai citai svarīgai ierīcei. Jakai ir regulējamas aproces.

Kapuce ir noņemama, tai ir stiprināta priekšējā daļa, kas tai ļaus ērti uzgulties uz cepures naga, lai nekristu acīm priekšā. Rāvējslēdži ir īpaši iešūti ar gumijas maliņām, lai pa tiem iekšā nesūktos ūdens. Jakai ir arī speciāla plecu apdare, lai vieglāk būtu nest ieroci.

Biksēm ir divas priekškabatas, kā arī sānu kabatas, kurām ir ūdensizturīgs rāvējslēdzis, kā arī vieta patronām. Bikses veidotas tā, lai ar tām būtu ērti pārvietoties, arī, piemēram, kāpjot kalnos.

Pie jostas ir metāla riņķis, ko var izmantot dažāda ekipējuma stiprināšanai. Tāpat apģērbam ir speciālas atveres ventilācijai, kuras var atvērt, kad kustoties kļūst karsti.