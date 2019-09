Latvijas vadošais motokrosa braucējs Pauls Jonass no “Rockstar Energy Husqvarna” komandas sestdien izcīnīja augsto ceturto vietu sezonas pēdējā posma – Ķīnas “Grand Prix” – kvalifikācijā prestižākajā MXGP klasē.

Par kvalifikācijas uzvarētāju kļuva Nīderlandes braucējs Glens Koldenhofs, kurš arī iepriekšējā posmā bija ātrākais kvalifikācijā, bet pusotru sekundi lēnāks bija Jonasa komandas biedrs Armins Jasikonis no Lietuvas. Savukārt labāko trijnieku noslēdza šveicietis Žeremijs Sīvers.

Pēc starta priekšā izrāvās šīs sezonas čempions slovēnis Tims Gajsers, tomēr brīdi vēlāk viņš vienā no pagriezieniem krita, līdz ar to līderpozīcijas pārņēma Koldenhofs. Nīderlandes braucējs līdz pat finišam nevarēja atslābt, jo vēl pēdējos apļos viņam aiz muguras cieši brauca Jasikonis, Sīvers un Jonass.

Latvijas braucējs starp vadošajiem sportistiem bija jau kvalifikācijas sākumā, bet savu labāko laiku izdevās sasniegt trešajā aplī. Jonass no trešajā vietā finišējušā Sīversa atpalika par gandrīz sekundi, bet aiz viņa braucošais Džefrijs Herlings, kurš tikai nesen atgriezās pēc traumas, latvietim zaudēja vien dažas sekundes desmitdaļas.

Tikmēr šīs sezonas čempions Gajsers kvalifikācijā ierindojās vien 11.vietā.

Top 10 from the MXGP Qualifying Race in Shanghai!

Another commanding victory for Glenn Coldenhoff, who took his second consecutive MXGP pole!

Full results HERE https://t.co/BeSVlNaQvi#MXGP #JUST1MXGPChina #Motocross pic.twitter.com/IM6Ru9DCx9

— MXGP (@mxgp) September 14, 2019