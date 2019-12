Publicitātes foto

Kā Jūs izvēlaties pareizās dāvanas savam bērnam? Šajā rakstā esam apkopojuši vairākas idejas, kā atlasīt tādas rotaļlietas un citas Ziemassvētku dāvanas bērniem vecumā no 1 līdz 3 gadiem, kas palīdzīt attīstīt domāšanu, fizisko un emocionālo attīstību, valodas un sociālās prasmes.

Todleri (no angļu valodas vārda toddler) ir bērni vecumā no 1 līdz 3 gadiem. Viņi ir mazie pētnieki, kas jau sākuši staigāt un izpētīt visu apkārtējo pasauli. Rotaļāšanās ir nozīmīga šī vecuma bērnu ikdienas sastāvdaļa, kas palīdz attīstīt un trenēt jaunas prasmes, kā arī saprast savas intereses.

Lai arī var šķist, ka izvēlēties rotaļlietas bērniem vecumā no 1 līdz 3 gadiem var būt vienkārši, aplūkojot plašo piedāvājumu veikalos, tai skaitā šajā interneta veikalā, ir viegli apmulst no daudzveidīgā preču klāsta, ko piedāvā ražotāji. Kā izvēlēties tās rotaļlietas, kas ir piemērotas tieši Jūsu bērnam? Kā noteikt, kuras no tām ir kvalitatīvas un drošas, kā arī kalpos pietiekami ilgi? Turpinājumā lasiet vairākas idejas, kas palīdzēs izvēlēties vērtīgas Ziemassvētku dāvanas bērniem, par kurām prieks būs ne tikai saņēmējiem, bet arī dāvinātājiem.

Izvēlieties rotaļlietas, kuras var izmantot vairākos veidos

Maziem bērniem patīk izjaukt lietas un atkal tās salikt, izņemt priekšmetus vienu no otra un likt tos atpakaļ, pievienot, savienot un būvēt. Izvēlieties rotaļlietas, kas nav paredzētas tikai vienam konkrētam mērķim – bērniem nepieciešamas mantiņas, kuras var izmantot dažādos veidos, piemēram, koka klucīši/formiņas, kinētiskās smiltis, ūdens rotaļlietas, Lego kluči un konstruktori, kas ļauj būvēt ne tikai mājas, bet arī citus objektus un pat veselas pilsētas. Šādas un cita veida rotaļlietas palīdzēs darbināt mazā būvnieka iztēli, kā arī attīstīs problēmu risināšanas un loģiskās spējas.

Meklējiet rotaļlietas, kas aug līdzi Jūsu bērnam

Daudziem no mums ir bijusi pieredze ar tādu rotaļlietu iegādi, kuras bērns izmanto vienu vai dažas dienas, un pēc tam nekad vairs neaiztiek. Lai izvairītos no šādiem pirkumiem, ir nepieciešams piemeklēt tādas Ziemassvētku dāvanas bērniem, kuras būs jautri izmantot vairākos attīstības posmos. Piemēram, mazi plastmasas dzīvnieciņi pāris gadus vecam bērnam noderēs, lai tos ieliktu un izņemtu no kastēm un spainīšiem savukārt, kad viņš paaugsies, varēs ar rotaļlietām izspēlēt dažādas situācijas. Tāpat var izvēlēties arī leļļu mājas, vilcienus un lielos kravas auto, mīkstās rotaļlietas un lelles.

Izvēlieties rotaļlietas, kas mudina pētīt un risināt problēmas

Spēlēšanās ar mantiņām sniedz bērniem iespēju pielietot jaunas prasmes atkal un atkal. Rotaļlietas ir paredzētas tam, lai mazais ķipars mācītos pats izdarīt secinājumus, saprast un attīstīt loģiskās domāšanas prasmes, kas palīdz risināt problēmas. Šim mērķim var izvēlēties puzles, formu rotaļlietas, mākslinieciskos materiālus, kā arī mūzikas instrumentus, tāfeles un mantas krāsu, formu, dzīvnieku un skaņu atpazīšanai. Palīdziet bērnam iepazīt šīs rotaļlietas un izmantojiet tās, lai veidotu interesantus stāstus un spēles.

Dodiet priekšroku rotaļlietām, kas attīsta Jūsu bērna radošumu

Kad bērns sasniedz 3 gadu vecumu, viņa kreativitāte izpaužas īpaši spēcīgi, tāpēc būtu vēlams to novirzīt īstajā gultnē, proti, piedāvājot rotaļlietas un citas mantas, kas palīdz viņam apgūt ko jaunu par sevi un apkārtējiem. Izvēlieties dāvanas, kas ļauj bērnam iejusties dažādās lomās un izspēlēt stāstos. To var palīdzēt izdarīt: pārģērbšanās spēles, rotaļu pilsētas, rotaļu virtuves un ēdamistabas komplekti, leļļu mājas, mašīnas, rotaļu mazuļi un citas mantas.

Neaizmirstiet par lasīšanas prasmes attīstošām rotaļlietām

Grāmatas, magnētiņi, lieli alfabēta burti, pirkstiņkrāsas un citas līdzīgas rotaļlietas palīdzēs ieinteresēt bērnu lasīšanā un rakstīšanā. Kad mazais ķipars sāk izmantot zīmuļus, flomāsterus un krītiņus, droši piedāvājiet viņam papīru, žurnālus un citus krāsainus elementus, kurus bērns var apzīmēt un izkrāsot. Atcerieties, ka radošas aktivitātes ir lielisks veids, kā pavadīt laiku kopā ar bērniem, iepazīt vienam otru un palīdzēt savām atvasēm apgūt jaunu!

Ceram, ka šie padomi Jums noderēs, lai izvēlētos lieliskas Ziemassvētku dāvanas bērniem!