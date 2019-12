Ilustratīvs attēls. Foto: Evija Trifanova/LETA

Strādnieku Avīze

Kurzemes dzelzceļus enerģiski saved kārtībā mūsu dzelzceļnieki: izlabo sliežu ceļus, uzceļ no sliedēm nogājušos un nolaistos vagonus un vilcienus. Nupat Jelgavā ieveda vācu bruņoto vilcienu, ko mūsu partizāņi bij nolaiduši no sliedēm 9. verstē aiz pilsētas. Kustības atjaunošanu traucē ripojošā sastāva trūkums un galīga sabojāšana vācu saimniekošanas laikā. Latvijas dzelzceļu darbnīcas steidzīgi remontē lokomotīves Liepājā, Rīgā u. c. punktos. Sevišķa komisija apskata visas atbrīvotās līnijas, lai pārliecinātos par vajadzīgiem darbiem.