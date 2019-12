Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Interneta meklētājā “Google” šogad Latvijas iedzīvotāji visbiežāk meklējuši vārdus “skrāpē un laimē”, “čeku loterija” un “Eiropas Parlamenta vēlēšanas”,

liecina “Year in Search” apkopotie rezultāti.

2019. gada apskatā novērojama Latvijas iedzīvotāju interese par pasaulē nozīmīgiem, globāliem notikumiem. Latvijas iedzīvotāju pamatīgi interesē gan ar seriāla starpniecību atkal aktualizētā Ukrainas pilsētas Černobiļas AES katastrofa, gan postošais ugunsgrēks Parīzes Dievmātes katedrālē, gan arī Eda Šīrana viesošanās Rīgā koncertturnejas “Divide” ietvaros.

Kārtējo reizi apstiprinās arī latviešu pašpiešķirtais tituls – Latvijas iedzīvotāji un hokeja fani ir lielākie un labākie hokeja fani pasaulē. Salīdzinot ar pagājušo gadu, šķiet, kino skatīšanās paradumus lielā mērā nomainījis pamatīgas intereses uzliesmojums hokeja lauciņā, precīzāk, 2019. gada Pasaules čempionātā hokejā un Kontinentālās hokeja līgas spēļu gaitās.

Populārākie “Google” meklējumi Latvijā 2019. gadā

1. “Skrāpē un laimē”

2. IIHF

3. Čeku loterija

4. 1188

5. Starppilsētu autobusi

6. Eiropas Parlamenta vēlēšanas

7. Černobiļa

8. Lupy games

9. Tet

10. Citadele

Meklētākie notikumi

1. Eiropas Parlamenta vēlēšanas

11. Eda Šīrana koncerts

12. Ugunsgrēks Parīzes Dievmātes katedrālē

13. Staro Rīga

14. Eirovīzija

15. 18. novembris

16. Rīgas svētki

17. “Instrumenti” koncerts

18. Area 51

19. Muzeju nakts

Visvairāk meklētās filmas un TV raidījumi

1. Černobiļa

20. Troņu spēles

21. Dvēseļu putenis

22. Once Upon a Time in Hollywood

23. Joker

24. Saimnieks meklē sievu

25. Sarkanais mežs

26. Bird Box

27. Jelgava 94

28. Caur ērkšķiem uz…

Visvairāk meklētie sporta notikumi

1. Pasaules čempionāts hokejā

2. KHL

3. Mairis Briedis vs Krzysztof Glowacki

4. Rīgas maratons

5. WMOC

6. Baltic Open

7. Wimbledon

8. US Open

9. Rally Liepāja

10. Rugby World Cup

Visbiežāk meklētās personas vai personu grupas

1. Eds Šīrans

11. Andris Kivičs

12. Rammstein

13. Egils Levits

14. Mārtiņš Ķibilds

15. Metallica

16. Silvija Plāta

17. Karls Lāgerfelds

18. Anastasija Zavorotņuka

19. Krišjānis Kariņš

Visvairāk meklētie pakalpojumu sniedzēji/zīmoli

1. 1188

2. Citadele

3. Tet

4. RD Electronics

5. OCTA

6. Luminor

7. Madara Cosmetics

8. SEB

9. Maxima

10. Rimi