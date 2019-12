Kurucu turpina “svaidīt” no komandas uz komandu

Latvijas basketbolists Rodions Kurucs izsaukts atpakaļ uz Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Brkulinas “Nets”, ziņo Ziemeļamerikas mediji.

Jau ziņots, ka Kurucs pirmdien attīstības jeb G līgas spēlē izcēlās ar 14 punktiem, kamēr Longailendas “Nets” savā laukumā ar 95:106 piekāpās Misisogas “Raptors 905”.

Kurucs tikai pirmdien atgriezās G līgas komandas rīcībā pēc svētdienas NBA spēles, kuru nācās pavadīt uz rezervistu soliņa. Cēsnieks pēdējo reizi NBA spēlē piedalījās 27.novembrī, kad izgāja laukumā pret Bostonas “Celtic”.

Kurucs šajā sezonā laukumā bijis desmit NBA cīņās, kurās vidēji nospēlējis 9,9 minūtes, guvis 2,3 punktus un izcīnījis 2,2 atlēkušās bumbas. Latvietis pēdējās četrās NBA spēlēs, kurās piedalījies, ne reizi laukumā nav pavadījis vairāk par deviņām minūtēm.

The Brooklyn Nets have recalled Nicolas Claxton and Rodions Kurucs from the Long Island Nets.

— Long Island Nets (@LongIslandNets) December 10, 2019