Monako braucējs Šarls Leklērs no “Ferrari” komandas svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta sezonas 14.posmā – Itālijas “Grand Prix” -, pie panākuma tiekot otro nedēļas nogali pēc kārtas.

21 gadu vecais Leklērs, kuram šī ir otrā sezona Pirmajā formulā, iepriekš šajā sezonā piecas reizes kāpa uz goda pjedestāla, bet ne reizi neizdevās izcīnīt uzvaru. Tuvu uzvarai viņš bija Austrijas Lielās balvas izcīņā, tomēr pēdējos apļos viņš piekāpās Maksam Verstapenam.

Pie uzvarām F-1 posmos tikuši 108 piloti, bet Leklērs ir pirmais Monako pārstāvis, kurš kāpis uz augstākā goda pjedestāla pakāpiena.

“Ferrari” komanda savā mājas sacīkstē nebija uzvarējusi kopš 2010.gada, kad to iespēja Fernando Alonso.

Leklērs sestdien uzvarēja kvalifikācijā un sacīksti sāka no pirmās vietas, kuru startā arī noturēja. Viņam sekoja abi “Mercedes” piloti – brits Lūiss Hamiltons un soms Valteri Botass. Tikmēr neveiksmes pirmajos apļos vajāja “Red Bull”, jo nīderlandietim Verstapenam radās problēmas ar priekšējo antispārnu, bet Aleksandrs Albons izlidoja no trases. Savukārt Leklēra komandas biedrs Sebastjans Fetels no Vācijas par nedrošu manevru saņēma desmit sekunžu pitstopa sodu.

Turpinājumā Leklērs līdera pozīciju zaudēja tikai tad, kad izbrauca no boksiem, bet pēc pārējo pilotu pitstopu apmeklējuma viņš atgriezās pirmajā vietā. Turpat uz papēžiem mina Hamiltons, kurš sacensību laikā, pakaļdzenoties Leklēra, divas reizes izbrauca no trases.

Pēdējā no negadījumiem, 11 apļus pirms finiša, Hamiltons zaudēja arī otro vietu, kurā iekārtojās viņa komandas biedrs Botass. Soms pēdējos apļos izdarīja spiedienu uz jauno Leklēru, vienubrīd pietuvojoties līdz 0,7 sekundēm, taču viņam neizdevās Monako braucējam atņemt uzvaru.

Leklērs finišēja pirmais, aiz viņa bija Botass, bet trešo vietu ieņēma Hamiltons, kuram par ātrāko apļa laiku tika bonusa punkts kopvērtējumā.

Aiz pirmā trijnieka finišēja divi “Renault” piloti, austrālietis Daniels Rikjardo un vācietis Niko Hilkenbergs. Pirmo sešinieku noslēdza Albons, septītais bija meksikānis Serhio Peress (“Racing Point”), astotajā vietā finišēja Verstapens, devītais bija itālis Antonio Džovinaci (“Alfa Romeo”), bet kā pēdējais pie punkta tika brits Lendo Noriss (“McLaren”).

Hamiltons šīs sezonas 14 posmos iekrājis 284 punktus, kamēr Botasam ir 221 punkts. Trešais ar 185 punktiem ir Verstapens, uz ceturto vietu ar 182 punktiem pakāpies Leklērs, bet piektais ar 169 punktiem ir Fetels.

Kāds no “Mercedes” komandas pilotiem šosezon uzvarējis desmit no 14 posmiem, bet pa divām uzvarām ir Leklēram un Verstapenam.