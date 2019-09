Latviešu izcelsmes speciālista Andreja Lēmaņa vadītā Austrālijas izlase sestdien Ķīnā Pasaules kausa (PK) otrā posma turnīrā izcīnīja panākumu, nodrošinot sev vietu ceturtdaļfinālā.

Austrālija L grupas spēlē ar rezultātu 82:76 (24:19, 16:19, 17:14, 25:24) sīvā cīņā uzveica Dominikānas Republikas izlasi.

Uzvarētāju rindās ar 19 punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Petijs Milss, bet Kriss Goldings pievienoja vēl 15 punktus. Dominikānas Republikas rindās Elojs Vargass iemeta 16 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, kamēr Viktors Liss guva 14 punktus un četras reizes pārtvēra bumbu, kā arī tikpat reizes rezultatīvi piespēlēja partneriem.

Spēles pirmo pusi veiksmīgāk iesāka Lēmaņa komanda, kas pēc desmit nospēlētām minūtēm bija vadībā ar +5, tomēr pēc pirmā puslaika pretinieki pārsvaru sadeldēja līdz viena groza starpībai (40:38). Mača turpinājumā austrālieši spēja ceturtdaļas noslēgt ar minimālu pārsvaru, kā arī tālmetienu realizācija (34,6%/21,4%) spēlēja būtisku lomu, lai neļautu Dominikānas komandai pārņemt vadību.

🇦🇺 @Patty_Mills was putting on an absolute SHOW 💥 as @BasketballAus remain UNDEFEATED! #FIBAWC #AustraliaGotGame

Līdz ar panākumu, Austrālija L grupā ar četrām uzvarām tikpat spēlēs pagaidām ieņem pirmo vietu, bet par atlikušo ceļazīmi cīnīsies Francija un Lietuva, kuras savā starpā tiksies vēlāk sestdien.

Citā mačā Čehija K grupā ar rezultātu 93:71 (20:16, 25:16, 20:14, 28:25) pārspēja Brazīliju, kam tas bija pirmais zaudējums turnīrā.

Uzvarētāju rindās Tomāšs Satoranskis izcēlās ar daudzpusīgu sniegumu. Spēlētājs guva 20 punktus, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas un vēl deviņas reizes rezultatīvi piespēlēja. Tikmēr Ondrejs Balvins izcēlās ar “double-double” – 15 punkti un 11 atlēkušās bumbas.

Brazīlijas izlasē 12 punktus guva Vitors Benite, bet pa 11 sameta Leandrinju Barbosa un Marselinu Huertas, kura rēķinā arī sešas rezultatīvas piespēles.

20PTS I 7REB I 9AST I 3STL I 35EFF

🇨🇿 @Satoransky was UNREAL vs 🇧🇷, fueling @CeskyBasketbal to their 3W in #FIBAWC! #CzechRepublicGotGame

📖 https://t.co/qee22jLSCi pic.twitter.com/H8HS8NwGph

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 7, 2019