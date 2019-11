Haralda Norīša portrets un viņa glezna. Foto: mq.edu.au

Ceturtdien, 28. novembrī mūžībā devies mākslinieks, gleznotājs un kādreizējais hokejists Haralds Norītis, “LA” informēja biedrības “Latvijas hokeja vēsture” izveidotājs Ēvalds Grabovskis.

Norītis dzimis 1927. gadā Rīgā, jaunībā spēlēja hokeju. Pēc Otrā Pasaules kara devās bēgļu gaitās un vispirms nokļuva Vācijā, kur divas sezonas aizvadīja Augsburgas komandā, bet 1951. gadā viņš ieceļoja Austrālijā, kur arī dzīvoja līdz mūža beigām 92 gadu vecumā.

“1954. gadā beidzis Nacionālo mākslas skolu Sidnejā, kopš 1965. gada piedalījies grupu izstādēs galvenokārt Austrālijā, bet arī ASV, Japānā, Kanādā un Latvijā. 1966. gadā ar diviem austrāļu partneriem nodibinājis un pēc tam vadījis “ Central Street” galeriju Sidnejā. Austrālijas mākslas kritiķis Pauls Makgiliks uzskata, ka šī galerija bijusi ar vadošu lomu laikmetīgās mākslas izstādīšanā un popularizēšanā Austrālijas mākslas vēsturē ar īpašu iejūtību iepretim jauniem strāvojumiem, it bieži nerēķinoties ar pasākumu peļņu.

“Central Street” galerijā ar Norīša gādību sarīkotas 3 Latvijas mākslinieku izstādes (Latvijas grafika 1979. g., Latviešu teātŗa plakāts 1981. g. un Ulda Zemzara personālizstāde 1982. g.). 1993. gadā Norītis bijis kurators Latvijas jauno mākslinieku izstādei Brisbeinas Modernās mākslas muzejā,” par Haraldu Norīti 90. gados vēstīja žurnāls “Jaunā Gaita”.

“Norīša abstraktā glezniecība ar krāsas radītām it kā no dabas veidoliem atvasinātām formām saista ar savu īpašo skaidrību, pats mākslinieks ar savu neatkarīgo attieksmi pret mākslas norisēm. Vēlreiz no Makgilika − Norītis savu glezniecību vienmēr ir vērtējis augstāk kā iespējas gūt atzinību un plūkt laurus mākslas pasaulē.”

Norītis ir Latvijas slavenā hokejista Elmāra Baura māsas dēls. Bauris mūžībā devās šī gada septembrī 100 gadu vecumā.