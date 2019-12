Nākamnedēļ Eiropas Parlaments vēlēs nākamo ombudu. No Latvijas uz šo amatu pretendē Nils Muižnieks

Foto: Edijs Pālens/LETA

Eiropas Parlaments (EP) nākamnedēļ, 17.decembrī aizklātā balojumā uz piecu gadu termiņu ievēlēs nākamo Eiropas ombudu, uz kura amatu pretendē pieci kandidāti, aģentūru LETA informēja EP preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš.

Muižnieks sola stiprināt eiropeiskumu un fokusēties uz pamattiesībām

Eiropas ombuda amatam nominēts bijušais Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks, kā arī Džuzepe Fortunato no Itālijas, Jūlija Lafranka no Igaunijas, Sesīlija Vikstrema no Zviedrijas un pašreizējā ombude Emīlija O’Reilija. Uzvarētājam jāsaņem nodoto balsu vairākums.

EP deputāti publiskā uzklausīšanā 3.decembrī iztaujāja kandidātus par to, kā viņi ievēlēšanas gadījumā uzlabotu ES ombuda objektivitāti, publicitāti un pārredzamību.

Aģentūrai LETA Muižnieks pastāstīja, ka, nokļūstot ombuda amatā vēlētos Eiropas ombuda darbā stiprināt fokusu uz cilvēktiesībām un pamattiesībām.

Viņš norādīja, ka cilvēktiesību jautājumi ir ombuda kompetencē, bet līdz šim darba apjoms, kas tās skāris esot bijis neliels, tādēļ viņš vēlētos šo fokusu stiprināt. Muižnieks uzsvēra, ka gribētu strādāt arī pie informācijas pieejamības, dokumentu pieejamības un caurspīdīguma principa nodrošināšanas.

Tāpat Muižnieks gribētu, lai nacionālie ombudi vairāk iesaistītos likumdošanas iniciatīvās un pilsoņu iniciatīvās. Tāpat viņš norādīja, ka palīdzētu ombudiem iegūt informāciju un piekļuvi ES institūcijām, lai viņu valstīs popularizētu un stiprinātu eiropeiskumu.

Muižnieks no 2012. līdz 2018.gada aprīlim bija Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs.

Uzziņa:

EP ievēl Eiropas ombudu katra pilnvaru termiņa sākumā. Ombuds veic izmeklēšanu gadījumos, kad Eiropas Savienības (ES) iestādes, struktūras, biroji vai aģentūras ir pieļāvuši pārvaldes kļūdas. Ombuds var rīkoties pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz ES pilsoņu sūdzībām.

Pašreizējā ES ombude ir īriete O’Reilija. Viņa pirmo reizi amatā stājās 2013.gada jūlijā un bija pirmā sieviete ES ombuda amatā.