Ar pārsteidzošiem jaunumiem ceturtdien klajā nāca bijusī sieviešu tenisa ranga līdere Kima Klijstersa, paziņojot, ka nākamajā gadā plāno atgriezties profesionālajā tenisa tūrē (WTA).

Klijstersai, kura ir trīs bērnu māmiņa, šobrīd ir 36 gadi, taču viņa nolēmusi pieņemt jaunu izaicinājumu dzīvē.

“Nejūtos tā, ka man būtu kaut kas jāpierāda, taču atgriešanās tenisā man ir izaicinājums. Man ir draugi, kuri saka, ka grib noskriet Ņujorkas maratonu pirms 50 gadu vecuma sasniegšanas. Savukārt es atbildu, ka joprojām mīlu spēlēt tenisu,” saka beļģiete, kura karjeras laikā izcīnīja četrus “Grand Slam” turnīra uzvarētājas titulus.

Karjeru Klijstersa beidza 2012.gadā pēc ASV atklātā čempionāta.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH

— Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019