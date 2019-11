“Saskaņa”, GKR un bloks “Rīgai!” noslēguši pamieru un sola apmeklēt sēdi

Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece Anna Vladova un Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs. Foto: Zane Bitere/LETA

Partijas “Saskaņa”, “Gods kalpot Rīgai” (GKR), kā arī deputātu bloks “Rīgai!” vienojušies par koalīcijas izveidi un šodien plāno apmeklēt gaidāmo sēdi, kurā jālemj par uzticības izteikšanu Rīgas domes priekšsēdētājam Oļegam Burovam (GKR), noskaidroja aģentūra LETA.

Vienlaikus sēdē būs jālemj arī par jauna vicemēra ievēlēšanu un jauna pārstāvja izraudzīšanos Rīgas brīvostas valdes locekļa amatam. Vicemēra krēslam iepriekš tika izvirzīts deputātu bloku “Rīgai!” pārstāvošais Druvis Kleins, bet amatam brīvostā – Oskars Putniņš.

To, ka visas trīs puses plāno apmeklēt sēdi, aģentūrai LETA apliecināja gan priekšsēdētāja vietniece Anna Vladova (S), gan bloka vadītājs Putniņš.

Komentējot vakardienas nesaskaņas ar GKR, Vladova skaidroja, ka rīta pusē “saskaņieši” atnesuši koalīcijas līgumu, gaidot, ka GKR to parakstīs, jo Burovs no rīta medijiem paudis pārliecību, ka koalīcija ir teju izveidota. Tomēr dienas laikā notikušas izmaiņas, “kuras īsti nevarēja saprast”.

Taujāta par to, kādēļ “Saskaņa” atkal izvirzījusi prasību izveidot trešo vicemēra posteni, politiķe norādīja, ka tas neesot nekas jauns, jo par to viņi vienojušies koalīcijas līgumā jau augustā. Tāpat viņa sacīja, ka frakcija ir gatava par to runāt tikai pēc budžeta apstiprināšanas, lai gan vakar Burovs sacīja, ka “Saskaņa” šo posteni gribējusi izveidot vēl pirms budžeta.

Runājot par kapitālsabiedrību pārdali, piemēram, par to, kurš pārvaldīs “Rīgas mežus” un Rīgas tūrisma attīstības biroju, Vladova bija izvairīga, sakot, ka īsti nav varējusi izsekot jomu pārdales izmaiņām un par šiem jautājumiem patlaban netiekot runāts.

Tikmēr Putniņš norādīja, ka panākta vienošanās par kapitālsabiedrību pārdali un bloka pārziņā “Rīgas Centrāltirgus” nodots netiks.

Aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka “Saskaņa” piekritusi atkāpties no prasības vēl pirms budžeta apstiprināšanas izveidot trešo vicemēra krēslu, kā arī piekritusi GKR pārziņā atstāt SIA “Rīgas meži”.

Proti, ja vicemēra amatā tiks ievēlēts Kleins, viņš būs kapitāldaļu turētājs SIA “Rīgas satiksme” un AS “Rīgas siltums”.

Jau ziņots, ka Rīgas domes opozīcijas deputāti Vilnis Ķirsis (V) un Jānis Ozols (JKP) ir atsaukuši savus parakstus no iesnieguma par ārkārtas sēdes sasaukšanu, lai lemtu par Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieces Vladovas atstādināšanu un par Rīgas Brīvostas pārvaldes valdē strādājošo domnieku atsaukšanu no amatiem.

Opozīcijas deputātiem atsaucot parakstus, šodien plkst.12 plānotā ārkārtas sēde netika rīkota. Sasauktu sēžu “noraušana” pēdējā laikā tiek minēts kā iespējamākais scenārijs Rīgas domes atlaišanai un jaunu vēlēšanu sarīkošanai.

Savukārt plkst.13 ir sasaukta vakar kvoruma trūkuma dēļ pārtrauktā ārkārtas sēde, kurā jālemj par uzticības izteikšanu Rīgas mēram Burovam.

Uzticības balsojums Burovam Rīgas domē bija plānots jau ceturtdien, un mērs bija optimistisks, ka viņam izdosies savākt 32 balsis no GKR, “Saskaņas”, “Rīgai” un Baibas Brokas, taču sēdi nācās atcelt, jo potenciālie koalīcijas partneri tomēr nespēja vienoties par sadarbības nosacījumiem.