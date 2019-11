Ekrānuzņēmums no TVPlay.lv

Septembrī Imantā, Zolitūdē, Šampēterī, Zasulaukā un citos Pārdaugavas mikrorajonos sācis uzdarboties kāds pārdrošs garnadzis, ziņo LNT raidījums “Degpunktā”. Par viņa upuriem kļuvuši spēkratu īpašnieki, kuri savos automobiļos bija atstājuši darba instrumentus.

Policija atklāj, ka nereti vienā dienā no dažādām pilsētas vietām saņemti pat vairāki iesniegumi no apzagto auto īpašniekiem. Tomēr informācijas par to, kurš varētu būt paveicis šos noziegumus, bijis gaužām maz.

“Visos notikumos saskatīta zādzību sērija, jo paņēmiens bija viens. Arī nozagtie priekšmeti visos gadījumos pārsvarā bija celtniecības instrumenti,” atklāj Valsts policijas Kurzemes iecirkņa Kriminālpolicijas priekšniece Inga Zonberga.

Kopumā trīs mēnešu laikā saņemtas ziņas par aptuveni 100 noziegumiem.

Kā policijai izdevies noskaidrot un notvert garnadzi, 1981. gadā dzimušu recidīvistu, skatieties sižetā.