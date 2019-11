Foto: pexels.com

Vita Jance

Mēs nedzīvojam viduslaikos, nedz arī pasaules nostūrī, ko nav skārusi civilizācijas elpa. Dzīvojam 21. gadsimtā attīstītā Eiropas valstī – Latvijā, turklāt miera laikā. Un tomēr vardarbības statistika, kas ir tikai aisberga redzamā daļa, ir biedējoša, un nekādi nesaistās ar jēdzienu “attīstīta sabiedrība”.

Vēl skumjāka ir patiesība, ka vardarbības upuri bieži ir bērni.

Labā ziņa – ir atrasts veids, kā saprotamā “valodā” bērniem iemācīt atpazīt vardarbību un mudināt par to neklusēt. Tā ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.2.1.3/16/I/001 „Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros radītā izzinošā, interaktīvā spēle “Hei, mosties!”

Apsteidzot likumu

Plašu pētījumu par vardarbības pret bērniem veidiem ir veicis nodibinājums „Centrs Dardedze”, izdalot četrus vardarbības veidus: 1) novārtā pamešana jeb vecāku nolaidība; 2) emocionālā vardarbība; 3) fiziskā vardarbība 4) seksuālā vardarbība. Latvijas Republikas Bērnu tiesību aizsardzības likumā vardarbības pret bērnu skaidrojumi ne vienmēr ļauj skaidri apzināties, kurā brīdī kāda cilvēka rīcība var tikt uzskatīta par vardarbību. Šo trūkumu likumā savā veidā lieliski aizstāj spēle “Hei, mosties!”, jo visnotaļ draudzīgā, bērnu psihi netraumējošā manierē atklāj vardarbības veidus un to izpausmes formas.

Par vardarbību pret bērniem arvien drosmīgāk runā māksla: kino, teātris un, izmantojot vārda spēku, arī literatūra. Latviešu rakstnieku darbos epizodiski atspoguļoti visi minētie vardarbības veidi.

Rakstniece Guna Roze kādā publikācijā uzver: “Rakstnieka godīgums – lūk, kas ir laikmeta liecība!

Bez “par šo labāk nerunāt,” tādējādi norādot uz rakstnieka iekšējo nepieciešamību atklāti runāt arī par vardarbību pret bērnu kā mūsdienu sabiedrības ēnas pusi.

Viņai piekrīt arī rakstniece Jana Egle: “Vardarbība ir tēma, par kuru runāt man šķiet svarīgi, tāpēc labprāt iesaistos spēles “Hei, mosties!” popularizēšanā.” Nella no Krotes piebilst: “Tie pieaugušie, kas vardarbīgi izturas pret bērniem, reti ir grāmatu lasītāji. Atliek cerēt, ka tie, kas lasa, viņus atpazīs un reaģēs.”



















Interaktīvā spēle “Hei, mosties!”

Seksuālā vardarbība

Fragments no Nellas no Krotes romāna “Ragana bez diploma”

– Tas nebeigsies. Es zināju… – čuksti kļūst tikko dzirdami.

– Ar tevi… noticis kas slikts? Kāds dara pāri? – beidzot sāku saprast.

Mājiens ar galvu, tai liecoties aizvien zemāk.

– Mājās?

Vēl viens bezvārdu – jā.

– Mammai esi stāstījusi?

– Viņa netic. Saka, es izdomājot. Ka patēvs… Un par Regīnu teica, viņa dancojot pēc sātana stabules. Ragana. Tālab nācu pie jums… Redzēju, ka viņa nesen aizgāja uz autobusu.

Minūtes laikā esmu nosvīdusi cauri slapja. Tas iet pāri saprašanai. Regīnas īsziņu autore izrādās šīs Vikas, varbūt Viktorijas māte, bet meiteni pašu… izmanto tās vīrs. Viss sakrīt: ģimenes negodā apsūdzēta ragana, bet aizstāvība tiek meklēta pie otras, kura pret varmākām dabiski bruņota. Tagad ir visas iespējas vai nu uzvarēt, vai zaudēt.

– Es varu palīdzēt. Tikai jāzina – viņš tevi gultā kādreiz ievilcis?

– Nē, bet gramstās. Saka, augot sulīga odziņa. Man šausmīgi bail. Mamma saka, vajag pie mācītāja izsūdzēt grēkus. Es nevaru, mācītājs arī ir vīrietis.

– Tas nav tavs grēks. Iedošu līdzi burvju vārdus. Tie būs salocīti papīra lidmašīnas formā. Nevienam nerādi. Kad atkal grābstās, ieliec pēc tam viņam kabatā vai naudas makā. Un tūlīt nāc šurp. Ja gadījumā nebūs manis, Regīna palīdzēs pat labāk. Viņai vēl stiprāki vārdi!

Atvilktnē sameklēju sarkanu aplikāciju papīru un ar melnu flomāsteru trekniem burtiem uzrakstu: “Ir vietas, kur spīd rūtota saule.”

Fiziskā vardarbība

Fragments no Janas Egles stāsta “Dačuks un dvīņi” topošajai grāmatai “Dzimšanas diena”

Ome ķeras pie Dačuka galvas, viņa jau piepūš vaigus, lai paciestu lēno plūkāšanu, bet savā prātā domā, ka skaista nemaz vienmēr nav mīlīga, smukā Elvīra ir durstīga kā dadzis, un mēle viņai asa kā dzeloņdrāte, toties Dačuka mammīte tik mīlīga un kārtīga, taču nekāda smukuma jau tur nav… Mati atkal sāp visā garumā, kā vienmēr, kad ķemme ir omes rokās, un Dačuks nu jau ir ne tikai piepūtusi vaigus, bet arī aizžmiegusi plakstus tik cieši, ka gar acīm sāk griezties daudzkrāsaini ripuļi. Aiz sienas sākas skandāls, laikam Elvīra dvīņus aizvilkusi līdz bērnu istabai. Elvīra kliedz:

– Huļigāni, kā nav kauna, piedirš Jāzeponkulim aku, ņem un piedirš aku, un vēl melo! Uz Marsa jūs vajag uzspert, lai te ir miers!

Cauri sienai dzirdami paukšķi, būkšķi un rībieni. Viens brēc aizvilcies, otrs sauc:

– Man nemaz nesāp!

Atkal būkšķis

– Man nesāp, vot!

Dačuks arī nemaz vairs nejūt, ka pašai mati sāp, viņai žēl Gunnara un Emmara un drusciņ bail, vai viņi nenosūdzēs, ka Dačuks arī tur bija klāt.

Visbeidzot ar bļāvienu – „Šodien tupēsiet istabā, sūdabrāļi!” – eksekūcija aiz sienas beidzas. Tieši tajā brīdī ome ap mazo cirtaino ašteli savelk lenti, sasien to pušķī un saka:

– Nāc nu, kaut kas tak ir arī jāēd.

– Es iešu, man tikai te drusku jāpadomā.

Ome nosmejas un iziet uz virtuvi. Dačukam joprojām no ūdeles bail, bet vai tad viņa nav dūšīga meitene? Kādas šausmas aiz sienas bija jāpārcieš brāļiem, bet viņa te no viena maza zvēriņa sabijusies. Aši, aši meitēns atrauj skapja durvis un, paķērusi bikšeles, aizcērt tās atkal ciet.

Vardarbība interneta vidē

Fragments no Gunas Roze romāna stāstos “Sadursme” (14gadīgas meitenes jeb Eklēra dienasgrāmata. Darbība notiek piknikā pie upes citas meitenes 9. klases izlaiduma naktī).

16. jūnijs, sestdiena

2.28

Jau tumšs. Naivais pielējies. Vispirms mētāja joku, ka spāniski “es tevi mīlu” un “es tevi gribu” nozīmējot vienu un to pašu, un tikai latviešu meitenes no tā taisot problēmu. Pēc tam, visiem dzirdot, pateica, ka Hibrīdam ir mazi pupi. Pa kluso nofotografēja, kamēr viņa pēc kārtējās peldes slaucījās, ielika feisbukā, ietagoja H un pierakstīja, ka ir meitenes, kurām nevajag peldkostīmu, pietiek, ja uzlīmē plāksterus. Pēc kādām 15 minūtēm parādīja mums un sacīja, ka viņš palīdzot H veidot karjeru – visas modes fotogrāfes sākot kā modeles. Bija jau gandrīz tūkstotis like un daudz share.

Gandrīz visi H klasesbiedri dalījās – tātad viņa ir izlaiduma ballītes nagla pat, ja tajā nepiedalās.

Brutāls atņēma N telefonu, izdzēsa bildi no viņa laika joslas, stūķēja N teltī un solīja, ka sados pa muti, ja izlīdīs. Bet tas tikai vāvuļoja, lai pasakot, kā tā var būt, ka Eklēram 14 gados ir lieli pupi, Hibrīdam jau 16, bet nav vispār. Es ienīstu N! Cilvēks, kas mīl, nekad tā neizdarīs, pat pālī.

2.45

Hibrīds vemj, Brutāls Cilvēks pietur viņas matus. Brālis. Tāda ir mīlestība.

5.42

Mēs visi meklējam H. Viņas krosenes ir pie telts, drēbju nav. Visi gulējām ar drēbēm, tātad peldēt viņa nav gājusi. Brutāls atkal klusē un tas ir biedējoši. Mēs visi zemapziņā nojaušam, ka nu ir sūdi, bet mēģinām to noliegt. Naivais domā, ka “šī” sapsihojusies un tagad spēlē paslēpes, lai mūs pavazātu aiz deguna. Pušums ieminas, ka varbūt ielikusi austiņas un nedzird, ka saucam. Es arī gribētu tam ticēt.

6.30

Brutāls Cilvēks piezvana uz 112. Nosauc mūsu koordinātas. Kā gan agrākos laikos, kad nebija GPS, šādos džungļos atrada cilvēkus? Bet tad jau nebija arī mobilo.

9.59

Ātrie atbrauca pie mums un visiem tikko iespricēja – tētis zinātu, ko. Tagad ir tāda sajūta, it kā mana pusaizmigusī galva no dienasgrāmatas būtu divu mežu augstumā. Glābēju laivā redzu H, pārklātu ar zilu plēvi. Viņas mati patiesībā ir ļoti gari, slapjās, zaļās cirtas iztaisnojušās rāmi dus ārpus plēves uz klāja. Tūlīt noteikti sāksies atdzīvināšana. Iedomājos, ka tāds darbs ir arī tētim, tikai viņš nekad nestāsta.

10.40

Brutāls Feisbukā ielika ziņu, ka māsa ir mirusi.

11.11

Brutāls parādīja, ka izdzēsti gandrīz visi posti ar māsas fotogrāfiju un atsaukti tūkstošiem laiku. Tagad tie paši, kas zem tās bildes spieda “patīk” un rēcošo feisu, H laika joslā raksta, cik ļoti viņiem žēl, ka šī meitene mirusi. Kretīni! H “draugi” šonakt laikoja to postu! Viņi to darīja – izdzēsts neskaitās! Kaut viens būtu sadūšojies ierakstīt: “Man kauns, ka biju preteklis un ierēcu kopā ar visiem.” Galva laižas zemāk.

Ar spēli pret vardarbību

Interaktīvā spēle bērniem un pusaudžiem “Hei, mosties!” radīta, apzinoties divas galvenās problēmas, kas saistītas ar vardarbību pret bērniem: 1) bērni to neatpazīst, nereti domājot, ka tas, ko viņi piedzīvo, ir norma; 2) Bērniem ir bail vai kauns par to runāt.

Spēle ir atradusi veidu kā uzrunāt tās tiešo auditoriju – bērnus – viņiem saprotamā un pieņemamā veidā, jo pieaugušo brīdinājumi ne vienmēr tiek sadzirdēti.

“Hei, mosties!” caur ikdienišķām situācijām attīsta prasmi atpazīt dažādas vardarbības pazīmes, mudina par to neklusēt, turklāt spēlētājs iegūst informāciju, kur vērsties pēc atbalsta un palīdzības.

Spēle radusies tikai šā gada sākumā, bet jau kļuvusi iecienīta. Tai ir ne tikai izglītojošā, bet arī izklaidējošā daļa, kas ļauj uz mirkli novārst domas no sarežģītās tēmas. Taču arī izklaidējošajā spēles daļā bērni tiek mudināti domāt un analizēt, vienlaikus radot sacensības garu, jo beigās ir iespējams redzēt savu vērtējumu un to salīdzināt ar draugiem. Tāpat jāatzīmē, ka spēle saglabā iepriekš sasniegtos rezultātus un ļauj to turpināt no tās vietas, kurā bērns to ir pabeidzis.

Interesanti, ka šī spēle, kas ir izmantojama tikai, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, atgādina arī drošas interneta lietošanas pamatprincipus.

„Izskatās, ka tas varētu būt izņēmuma gadījums, kad vecākiem ir iemesls nevis aizliegt bērnam spēlēt, bet tieši mudināt to darīt,“ saka Guna Roze, kas pati ir zmēģinājusi šo aplikāciju.

Spēli “Hei, mosties!” iespējams bez maksas lejuplādēt un spēlēt Google Play un Apple Store elektronisko lietotņu veikalos, kā arī VBTAI mājaslapā: