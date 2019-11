Foto: Christian Hartmann / Reuters / Scanpix / LETA

Par vairāk nekā 780 00 eiro izsolē pārdots pazīstamās angļu 19. gada rakstnieces Šarlotes Brontē veidots miniatūrs žurnāls, raksta “Artnet.com”.

Interesanti, ka žurnāls “Young Mens’ Magazine” tapis, kad nākamajai rakstniecei bijuši tikai 14 gadi, un viņa to veidojusi brāļa rotaļu zaldātiņiem.

Šarlote, Brenvels un viņu divas jaunākās māsas Emīlija un Anna savā bērnības mājā Jorkšīrā bija radījuši iedomātu Rietumāfrikas vietu, ko nosauca par “Stikla pilsētu”.

Žurnāls, kā arī miniatūras grāmatas, apraksta šo iztēles pilsētu. Tapis īpašai auditorijai, proti, alvas zaldātiņiem, žurnāla saturs ir dramatisks un notikumiem bagāts.

Īpaši nozīmīga ekspertiem šķitusi aina, kurā kādu slepkavu vajā viņa upuri, līdz viņa smadzenēs izcēlies “milzīgais ugunsgrēks” izlaužas uz āru reālajā pasaulē, aizdedzinot gultas aizkarus. Tā atgādina ainu no romāna “Džeina Eira”, kurā Edvarda Ročestera pirmā sieva, Berta Meisone, aizdedzina māju un nolec no tās jumta, atbrīvojot vīru no saistībām.

Niecīgā izmēra ar roku rakstītais žurnāls par 780 000 eiro pārdots Brontē biedrībai, kas pārrauga Brontē mācītājmājas muzeju.

Lai artefaktu iegādātos, biedrība īstenoja apjomīgu līdzekļu vākšanas kampaņu, kuru atbalstīja vairāk nekā tūkstoš privātpersonu, arī ilggadīgā Brontē fane – aktrise lēdija Džūdija Denča.

Muzejam jau pieder sešas Brontē sarakstītas miniatūras grāmatiņas, vienas atrašanās vieta nav zināma.