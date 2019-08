Sevastova zaudē ASV atklātā čempionāta trešajā kārtā un, visticamāk, izkritīs no ranga TOP20

Anastasija Sevastova spēlē pret Petru Martiču. Foto: ZUMA PRESS/SCANPIX/LETA

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova piektdien ASV atklātā čempionāta trešās kārtas mačā ar 4-6, 3-6 zaudēja Horvātijas tenisistei Petrai Martičai.

Sevastova WTA rangā ieņem 11.vietu, bet turnīrā bija izlikta ar 12.numuru, kamēr Martiča reitingā ir 22.pozīcijā un ar šādu pašu numuru startē “US Open”.

Par iekļūšanu trešajā kārtā Sevastova nopelnīja 130 WTA ranga punktus, taču šogad viņai bija jāaizstāv pērn par pusfinālu nopelnītie 780 punkti. Neaizstāvot punktus, viņu gaida kritums rangā, visticamāk izkrītot no TOP20. Šobrīd aktuālajā jeb “live” rangā Sevastova ir 18.pozīcijā, taču viņu var apsteigt vēl virkne citu spēlētāju.

Liepājniece maču sāka ar pārliecinošu uzvaru pie savas serves un breiku, panākot 2-0. Diemžēl tā arī bija vienīgā reize mačā, kad Sevastova guva punktu pretinieces servē. Martiča uzreiz breiku atspēlēja, panākot izlīdzinājumu, bet devītajā geimā vēl vienu reizi guva punktu servējot Sevastovai, pēc tam arī nodrošinot uzvaru pirmajā setā.

Otro setu Sevastova iesāka ar zaudētu servi un turpinājumā nonāca iedzinējos ar 0-2, kas arī bija izšķirošais brīdis, jo pēc tam Martiča savas serves droši noturēja, bet devītajā geimā vēlreiz nobreikoja pretinieci, svinot uzvaru visā mačā.

Abas sportistes iepriekš bija tikušās divas reizes, uzvaras dalot uz pusēm.

Iepriekš turnīrā Sevastova pirmajā kārtā ar 6-3, 6-3 uzvarēja kanādieti Eižēniju Bušāru, kura rangā ir 119.pozīcijā, bet ceturtdien ar rezultātu 3-6, 6-1, 6-3 guva panākumu pret talantīgo polieti Igu Švjonteku, kura WTA rangā ieņem 49.pozīciju. Tikmēr Martiča pirmajā kārtā ar rezultātu 6-4, 4-6, 6-1 pārspēja slovēnieti Tamāru Zidanšeku (WTA 66.), bet sacensību turpinājumā ar 6-2, 6-4 uzveica Anu Bogdanu no Rumānijas (WTA 152.).

Sevastova “US Open” turnīrā piedalījās jau devīto reizi, bet vislabāk viņai veicās pērn, kad pirmo reizi tika sasniegts pusfināls, kurā nācās kapitulēt Serēnai Viljamsai no ASV.

Ap plkst.22.30 pēc Latvijas laika pirmās kārtas mačs dubultspēlēs paredzēts Aļonai Ostapenko, kura spēlē pārī uz ukrainieti Ludmilu Kičenoku. Latvijas/Ukrainas duets pirmajā spēlē spēkosies ar Kičenokas tautieti Katerīnu Kozlovu un talantīgo krievieti Anastasiju Potapovu.

Aptuveni ap pusnakti pēc Latvijas laika savu dienas otro spēli aizvadīs arī Sevastova, kurai paredzēta dalība dubultspēļu turnīrā. Tajā viņa spēlē kopā ar Anastasiju Pavļučenkovu no Krievijas. Abām tenisistēm pirmajā kārtā būs jāspēlē ar Sjinjunu Hanu no Ķīnas un Moniku Adamčaku no Austrālijas.

Vienspēlēs arī Ostapenko sasniegusi trešo kārtu.