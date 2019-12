Foto: Alexandr Belous/Shutterstock

Auns

Ja tu šodien tiksi līdz sporta zālei, pamēģini kādu aktīvāku treniņu, lai tavs ķermenis pastrādā, kā nākas. Nevajadzētu šodien arī citās dzīves jomās attaisnot savu slinkumu.

Vērsis

Šodien tev vislabāk izdosies viss, kas ir saistīts ar lielu cilvēku auditoriju – uzstāšanās, sapulču vadīšana utt. Esi mierīgs, diena noritēs bez pārsteigumiem.

Dvīņi

Šodien tu vari atklāt, ka patiesībā esi ļoti pļāpīgs. Esi uzmanīgāks! Tavs ienaidnieks neguļ!

Vēzis

Visi tavi centieni būs vērsti sasniegt veiksmi, turklāt dažādās jomās. Galvenais iemesls, kāpēc tev izdosies sasniegt izcilu rezultātu būs tava disciplinētā attieksme pret lietām un pienākumiem.

Lauva

Šī diena būs emociju un iespaidu bagātīga. Iespējams, gaidāmas arī dažādas pārmaiņas un veiksme, starp citu, būs tavā pusē!

Jaunava

Ir lieliska diena, lai tu dotos kādā ceļojumā. Starp citu, arī komandējums izdosies lielisks!

Svari

Zvaigznes šodien jebkurām attiecībām var piešķirt kaisli. Tu izjutīsi pastiprinātas rūpes un interesi par savu mīļoto cilvēku. Savukārt, ja neesi vēl saticis savu otro pusīti, iespējams, ka tieši šodien tas notiks.

Skorpions

Parūpējies šodien par savu ārieni, bet pie reizes – arī par veselību. Atpūties un gūsti no tā baudu – lasi grāmatas, dodies pastaigās. Ja nevari pa dienu, dari to pēc darba. Tas tevi emocionāli uzlādēs.

Strēlnieks

Nekad neatliec uz rītdienu to, ko vari izdarīt šodien – tajā skaitā visgarlaicīgākās ikdienas lietas. Protams, ja atmetīsi tām ar roku, kādu brīdi varēsi par to “aizmirst”, taču, galu galā, tev nāksies to tik un tā izdarīt.

Mežāzis

Šodien tu būsi populārs! Kāds atklāti izrādīs atklātu interesi par tevi!

Ūdensvīrs

Nepadodies, tu esi jau gandrīz galamērķī! Tu gaidi atvērtas durvis, taču tā reti gadās. Galvenais atceries, ka tev nemaz netrūkst uzņēmības – nebaidies un ej līdz galam!

Zivis

Šī diena nav piemērota uztraukumiem – tev viss izdosies! Vakarā gaidāmas veiksmes stundas.