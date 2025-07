Autobuss pie Daugavas stadiona, kur notiek XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju kolektīvu mēģinājums. Foto: Ieva Lūka/LETA

Autovadītāj, pievērs uzmanību! Tuvojoties dziesmu un deju svētkiem, Rīgā ieviesīs papildu satiksmes ierobežojumus







Tuvojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Rīgā ieviesīs jaunus satiksmes ierobežojumus, slēdzot vai mainot esošo satiksmes organizāciju konkrētos ielu posmos. Tāpat daudzviet pilsētā ieviesīs papildu transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas aizliegumus. Nepieciešamības gadījumā atstātos transportlīdzekļus pārvietos uz citu stāvēšanai atļautu vietu.

Ņemot vērā ierobežojumu apjomu, pašvaldība ir izveidojusi digitālu karti, kurā atspoguļotas satiksmes organizācijas izmaiņas Rīgā svētku norises laikā. Informācija kartē tiek papildināta, atbilstoši svētku norisei. Aicinām iedzīvotājus un pilsētas viesus savlaicīgi iepazīties ar satiksmes ierobežojumiem un izmaiņām, kā arī mikromobilitātes rīku ierobežojumiem.

No ceturtdienas, 3. jūlija, plkst. 8.00 līdz piektdienas, 4. jūlija, plkst. 24.00 Arhitektu ielā slēgs transportlīdzekļu satiksmi. Tāpat no 3. jūlija plkst. 7.00 līdz otrdienas, 8. jūlija, plkst. 23.00 satiksmi slēgs Grostonas ielas posmā no Mālpils ielas līdz Jāņa Dikmaņa ielai.

No sestdienas, 5. jūlija, plkst. 6.00 līdz ceturtdienas, 10. jūlija, plkst. 21.00 transportlīdzekļu satiksmi slēgs Zunda krastmalas posmā no Paula Valdena ielas līdz ielas galam.

No pirmdienas, 7. jūlija, plkst. 12.00 līdz sestdienas, 12. jūlija, plkst. 18.00 Mūrnieku ielas posmā no Lienes ielas līdz Matīsa ielai, Pļavas ielas posmā no Lienes ielas līdz Matīsa ielai un Narvas ielas posmā no Valmieras ielas līdz Pērnavas ielai organizēs vienvirziena satiksmi. Savukārt līdz 12. jūlija plkst. 18.00 no Narvas ielas aizliegs nogriezties pa kreisi uz Pērnavas ielu.

No otrdienas, 8. jūlija, plkst. 20.00 līdz ceturtdienas, 10. jūlija, plkst. 23.00 transportlīdzekļu satiksmi slēgs Ropažu ielas posmā no Gustava Zemgala Gatves līdz ēkai Ropažu ielā 6. Tāpat no 8. jūlija plkst. 12.00 līdz pirmdienas, 14. jūlija, plkst. 6.00 Siguldas prospekta posmā no Meža prospekta līdz Kokneses prospektam organizēs vienvirziena satiksmi, kā arī no Siguldas prospekta aizliegs nogriezties pa kreisi uz Meža prospektu.

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi

No trešdienas, 2. jūlija, plkst. 18.00 līdz piektdienas, 4. jūlija, plkst. 20.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Merķeļa ielas kreisajā pusē, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Arhitektu ielai, un Merķeļa ielas kreisajā pusē, posmā no Arhitektu ielas līdz Inženieru ielai. Savukārt līdz 5. jūlija, plkst. 23.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Jāņa Dikmaņa ielas labajā pusē, posmā no Grostonas ielas līdz Vesetas ielai, bet līdz 14. jūlija plkst. 21.00 – Arhitektu ielas posmā no Raiņa bulvāra līdz Merķeļa ielai.

No ceturtdienas, 3. jūlija, plkst. 6.00 līdz sestdienas, 12. jūlija, plkst. 21.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, posmā no Smilšu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai. Tāpat no 3. jūlija plkst. 7.00 līdz 5. jūlija plkst. 23.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Jāņa Dikmaņa ielas labajā pusē, posmā no iebrauktuves stāvlaukumā pie ēkas Skanstes ielā 21 līdz Grostonas ielai.

No 3. jūlija plkst. 18.00 līdz 4. jūlija plkst. 24.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Krišjāņa Barona ielas abās pusēs, posmā no Raiņa bulvāra līdz Radio ielai, bet līdz 12. jūlija plkst. 24.00 – Krišjāņa Barona ielas labajā pusē, posma no Elizabetes ielas līdz Merķeļa ielai. Savukārt līdz 13. jūlija plkst. 16.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Merķeļa ielas kreisajā pusē, posmā no Inženieru ielas līdz Brīvības bulvārim.

No piektdienas, 4. jūlija, plkst. 9.00 līdz svētdienas, 6. jūlija, plkst. 24.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Pils ielas posmā no Miesnieku ielas līdz Doma laukumam, bet līdz 7. jūlija plkst. 24.00 – Herdera laukumā, pie ēkām Herdera laukumā 4 un Palasta ielā 2.

No 4. jūlija plkst. 16.00 līdz 10. jūlija plkst. 21.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Zunda krastmalas posmā no Paula Valdena ielas līdz ielas galam. Tāpat no 4. jūlija plkst. 20.00 līdz 14. jūlija plkst. 24.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Merķeļa ielas kreisajā pusē, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Arhitektu ielai, un Merķeļa ielas kreisajā pusē, posmā no Arhitektu ielas līdz Inženieru ielai. Savukārt līdz 10. jūlija plkst. 24.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs stāvlaukumos pie VEF kultūras pils.

No 4. jūlija plkst. 18.00 līdz 13. jūlija plkst. 24.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Tērbatas ielas labajā pusē, posmā no ēkas Tērbatas ielā 2C līdz Valsts kancelejas stāvvietām.

No sestdienas, 5. jūlija, plkst. 6.00 līdz svētdienas, 6. jūlija, plkst. 24.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Eksporta ielas abās pusēs, posmā no Hanzas ielas līdz Pētersalas ielai. No 5. jūlija plkst. 9.00 līdz 6. jūlija plkst. 24.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Doma laukumā un Mazā Pils ielas posmā no Mazās Miesnieku ielas līdz Pils laukumam.

No 5. jūlija plkst. 16.00 līdz 6. jūlija plkst. 24.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Hanzas ielas abās pusēs, posmā no Vesetas līdz Skanstes ielai. Savukārt no plkst. 18.00 līdz 6. jūlija plkst. 24.00 – Herdera laukumā, pie ēkām Bīskapa gātē 2 un Doma laukumā 1 un 1A.

No svētdienas, 6. jūlija, plkst. 8.00 līdz ceturtdienai, 10. jūlija plkst. 24.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Alfrēda Kalniņa ielas abās pusēs, posma no ēkas A. Kalniņa ielā 6 ( ieskaitot) līdz Krišjāņa Barona ielai. Tāpat no 6. jūlija plkst. 18.00 līdz 11. jūlija plkst. 22.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Šarlotes ielas abās pusēs, posmā no Aristīda Briāna ielas līdz Brīvības ielai, savukārt līdz 12. jūlija plkst. 6.00 – Bruņinieku ielas posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai.

Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” minētajās vietās norādītajā laikā slēgs visas savā pārvaldījumā esošās autostāvvietas.

Gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Rīgas pašvaldība jau savlaicīgi aicina svētku dalībniekus un viesus svētku norises laikā pēc iespējas plašāk izmantot sabiedrisko transportu. Rīga īpaši atbalsta pārvietošanos ar kājām, braukšanu ar velosipēdu vai sabiedrisko transportu, jo šie pārvietošanās veidi ir dabai un cilvēka veselībai draudzīgi, kā arī veicina pilsētas iepazīšanu.