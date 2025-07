Foto: Urbans/SHUTTERSTOCK

Garšo bulciņas un kūciņas? 6 ikdienas paradumi, kas var veicināt diabēta attīstību







Diabēts ir viena no visizplatītākajām hroniskajām slimībām pasaulē, kas ietekmē miljoniem cilvēku neatkarīgi no vecuma vai dzīvesveida. Tā ir slimība, kas rodas, kad organisms nespēj pareizi regulēt cukura līmeni asinīs, un, ja to neārstē vai neuzrauga, var radīt nopietnas komplikācijas — sākot no sirds un asinsvadu slimībām līdz nieru bojājumiem un redzes zudumam.

Diemžēl daudzi nenojauš, ka ikdienas paradumi, kas šķiet pavisam nekaitīgi, var būt nozīmīgs faktors cukura līmeņa paaugstināšanās un diabēta attīstības veicināšanā. Mūsdienu steidzīgais dzīvesveids, pastāvīgs stress, nepareizs uzturs un fizisko aktivitāšu trūkums var novest pie tā, ka organisms zaudē spēju efektīvi kontrolēt cukura līmeni, palielinot risku saslimt ar šo slimību.

