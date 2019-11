Šodien daudz kas būs atkarīgs no taviem lēmumiem! Horoskopi 21.novembrim

Foto: Alexandr Belous/Shutterstock

Auns

Šodien diezgan daudz būs atkarīgs no taviem lēmumiem, tāpēc jācenšas pret tiem izturēties maksimāli atbildīgi.

Vērsis

Šī diena ir lieliski piemērota sapulcēm un pārrunām. Izdevīgi darījumi, var teikt, ir jau tev “kabatā”. Taču esi pacietīgs!

Dvīņi

Šodiena ir lieliska, lai pasniegtu dāvanas. Tās cilvēki pieņems ar milzīgu prieku un tu gūsi pozitīvas emocijas.

Vēzis

Tavs mīļotais cilvēks šodien būs kā saule pie tavām debesīm un sildīs tevi kā dienu, tā nakti. Novērtē to!

Lauva

Kopumā zvaigznes sola tev veiksmīgu dienu, turklāt gan jautājumos, kas skar tavu darbu, gan izklaides.

Jaunava

Pacenties šodien atteikties no gāzētajiem dzērieniem. Tev vajadzētu šodien dzert tikai ūdeni, lai parūpētos par savu kuņģa – zarnu traktu.

Svari

Šajā dienā tev jāpadomā par aktīvu atpūtu. Vakarā vari satikties ar draugiem, kas saprot tevi un kurus saproti tu, taču pa dienu centies aizdoties līdz kādam mežam, parkam vai pludmalei.

Skorpions

Pat visdažādākie cilvēki ar visdažādākajiem uzskatiem var sadzīvot, ja vien to vēlas. Šodien sev atgādini to vairākas reizes, it īpaši, vakara stundās. Tev ir dārgas tavas attiecības? Tad veltī maksimālas pūles tam, lai tās saglabātu!

Strēlnieks

Šī diena tev atmiņā paliks uz ilgiem laikiem. Tev nāksies mainīt kardināli savus plānus, turklāt tas nebūs atkarīgs no tevis.

Mežāzis

Diena ir labvēlīga romantiskām attiecībām, tāpēc nekavējies un dodies uz randiņu!

Ūdensvīrs

Šodien zvaigznes tev iesaka pievērsties savai veselībai, īpaši uzraugi acu veselību, un tāpat parūpējies par savu sirdi. Ja tev kaut kas sāp, ir diskomforts, nekādā gadījumā negaidi, ka kļūs sliktāk.

Zivis

Šodien pret visu, ko tu dari, izturies ar milzīgu atbildību, pat pret vissīkāko lietiņu. Tikai šajā gadījumā tu manīsi progresu darbos, ko tik ļoti sen jau gaidi.