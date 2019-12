Foto: Alexandr Belous/Shutterstock

Auns

Šodien tev jādara viss tas, ko tu vēlies – aizej uz kino, uz izstādi vai koncertu. Īsāk sakot, apmierini savas kaprīzes!

Vērsis

Tevi kaitinās jebkurš sīkums. Starp citu, aizmirsti par tiem – skaties uz lietām kopumā. Ja tu ilgi tvarstīsi sīkās problēmas, vari garām palaist kaut ko nozīmīgu.

Dvīņi

Ļoti labvēlīga šodien var būt sadarbība ar kolēģiem. Un tavs galvenais “trumpis” kļūs neoficiāla atmosfēra. Tāpēc, ja vien vēlies, lai kāds projekts izdotos uz “urrā”, plānojiet un strādājiet pie tā neoficiālā gaisotnē.

Vēzis

Šodien nevienam nedrīkst uzticēties! Dari visu, ieklausoties savā intuīcijā un paļaujies uz sajūtām.

Lauva

Neaizmirsti darbiņus mājās. Tā būs lieliska iespēja novērst savu uzmanību no citām problēmām, kas nepamet tavas domas.

Jaunava

Tu vari šodien sasniegt lieliskus rezultātus, taču centies gari nediskutēt un it īpaši – nestrīdēties. Dari visu klusībā un tev viss izdosies.

Svari

Šodien tevi būs grūti pārliecināt par to, ka tavi centieni izrādīsies veltīgi. Ja tu sāksi skumt, noskaņojies uz to, ka šīs skumjas ilgs vismaz dažas dienas. Tāpēc vispareizāk būtu darīt iesākto un daudz neprātot par to, cik vērtīgi vai nevērtīgi tas izrādīsies.

Skorpions

Necenties šodien pieņemt svarīgus lēmumus: diez vai tie dos kādu rezultātu. Pastāv liela iespēja tam, ka šīs dienas centieni paliks aizmirsti, tamdēļ netērē tiem pārāk daudz sava laika.

Strēlnieks

Atceries, ka šodienas temps ilgs vairākas dienas. Kādu tempu tu uzņemsi, tāds tas saglabāsies vairākas dienas.

Mežāzis

Šodien tu nebūsi apveltīts ar pārlieku lielu pacietību. No tā visvairāk cietīs līdzcilvēki. Konflikti un strīdi tevis paša dēļ ir neizbēgami.

Ūdensvīrs

Veiksies visās lietās, kas ir saistītas ar uzstāšanos. Iespējami saasinājumi privātajā dzīvē.

Zivis

Galvenais, lai attiecībās tev būtu patiesa vēlme izprast savu mīļoto cilvēku. Ietiepšanās neko nerisinās, tikai padarīs situāciju sarežģītāku.