Svētdiena būs visai saulaina diena

Svētdienas, 1.decembra, rītā Latvijas lielākajā daļā ir skaidrs laiks vai neliels mākoņu daudzums, liecina meteoroloģiskā informācija.

No Rīgas jūras līča nākoši mākoņi turpina nest stipru snigšanu atsevišķās vietās Vidzemē. Suntažos un vietām citviet teritorijā uz austrumiem no Rīgas, Vidzemes dienvidrietumu daļā, zemi klāj 15-20 centimetru dziļš sniegs, ziņo vietējie iedzīvotāji. Latvijas lielāko daļu sedz no nepilna centimetra līdz sešiem centimetriem bieza sniega kārta.

Gaisa temperatūra -2..-6 grādi, siltāks laiks saglabājas piekrastē, kur, vējam pūšot no jūras, termometra stabiņš nav noslīdējis zemāk par +1..+3 grādiem.

Rīgā pārsvarā skaidras debesis, pūš rietumu, dienvidrietumu vējš 3-7 metri sekundē, gaisa temperatūra -1..-4 grādi. Arī galvaspilsētu pārklājusi plāna sniega sega.

Maksimālā gaisa temperatūra sestdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no -1,9 grādiem Alūksnē līdz +4,6 grādiem Liepājā.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 30.novembrī bija +22..+25 grādi daudzviet Vidusjūras piekrastē un salās. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz svētdienu -26 grādi Somijas un Krievijas pierobežā.

Labrīt, šodien saule mīsies ar mākoņiem, vien vietām austrumos vēl gaidāms slapjš sniegs, sniegs. Ceļi būs slideni⚠️. Pūtīs lēns līdz mērens R/DR vējš, vietām piekrastē brāzmās 15-16 m/s. Gaisa temperatūra -1…+5°. Rīgā bez ievērojamiem nokrišņiem, gaisa temp.0…+2°. — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 1, 2019

Svētdien Latvijā gaidāms neliels vai mainīgs mākoņu daudzums, prognozē sinoptiķi.

Vietām – lielākoties Vidzemē – uzsnigs, dažviet Vidzemē snigs stipri. Vakarā Kurzemi no dienvidrietumiem sasniegs lietus un sniega mākoņi.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs -1..+4 grādus.

Rīgā pārsvarā saulains laiks, pūtīs mērens dienvidrietumu vējš, gaiss iesils līdz +1..+2 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē anticiklona ziemeļu un ciklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens 760-763 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī.

01.12. Naktī daudzviet, dienā lokāli slapjš sniegs, sniegs. Naktī vietām A daļā sniega sega pieaugs par 6-8 cm, redzamība būs pasliktināta, ceļi – slideni. Pūtīs lēns līdz mērens naktī R puses, dienā R/DR vējš, vietām piekrastē brāzmās 15-16 m/s. Gaisa temp. N:+2…-5°, D:-1…+4°. pic.twitter.com/Z7kSDYP8Ea — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 30, 2019

Sniegs pārklājis Latvijas lielāko daļu, un daudzviet turpina snigt. Šī fotogrāfija no Siguldas puses. https://t.co/2PZ0pnhxyh pic.twitter.com/lPfSFlhjXN — Jānis Trallis (@meteozinas) November 30, 2019