Tiesa attaisno dzērumā avāriju izraisījušo policistu

Rēzeknes tiesa attaisnojusi Viļānu novada pašvaldības policistu Valentīnu Laizānu, kurš tika vainots avārijas izraisīšanā alkohola reibumā, aģentūru LETA informēja tiesas priekšsēdētājs palīdze Vera Brituškina.

Apsūdzība vīrietim uzrādīta pēc Krimināllikuma 260.panta 1.daļas – par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts vidēja smaguma miesas bojājums.

Par šādu likumpārkāpumu vainīgajām personām paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Taču Rēzeknes tiesa šonedēļ nosprieda atzīt Laizānu par nevainīgu un attaisnot.

Ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīta pašvaldības policijas dienesta automašīna “Dacia”, notika 2017.gada 10.janvārī Viļānu pagastā, uz autoceļa Gaigalava – Viļāni. 1963.gadā dzimušais automašīnas vadītājs nobrauca no ceļa, kā rezultātā auto apgāzās.

Pēc negadījuma pats vadītājs par notikušo paziņoja Valsts policijai. Negadījuma vietā noskaidrots, ka policists pie dienesta transportlīdzekļa stūres bija sēdies ārpus sava darba laika.

Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi šofera izelpā, konstatēts, ka viņš atradies gandrīz divu promiļu reibumā.

Negadījumā iesaistītais policists apgalvojis, ka uz brauktuves it kā esot izskrējis meža dzīvnieks, kā rezultātā viņš centies izvairīties no sadursmes, nav spējis savaldīt automašīnu, nobraucis no ceļa braucamās daļas un apgāzies. Pēcāk meža dzīvnieks esot ieskrējis mežā.

Negadījumā, gūstot vidēji smagus miesas bojājumus, cieta 1963.gadā dzimusi automašīnas pasažiere, kura ar gūtajām traumām tika nogādāta medicīnas iestādē.

Dzērumā ceļu satiksmes negadījumu izraisījušais vīrietis Viļānu pašvaldības policijā ir nostrādājis vairāk nekā astoņus gadus. Viļānu novada pašvaldībā aģentūra LETA noskaidroja, ka Laizāns vairs nestrādā Pašvaldības policijā, tiesa, viņš pašvaldības iestādē bija nodarbināts vēl apmēram gadu pēc notikušā.