Piektdienas pēcpusdiena. Bankā ierodas kāds klients, kurš ir saņēmis atļauju piedalīties ielas tirdzniecībā nedēļas nogales pasākumos. No vienas puses – nekas ārkārtējs, savukārt, ja padomā, ka liela daļa cilvēku mūsdienās vairs skaidru naudu līdzi nenēsā, un cilvēki labprāt norēķinātos ar maksājumu karti, bet jums ir tikai kases aparāts. Jūs zinātu – ko darīt?

Atbildi uz šo jautājumu prasījām bankas “Citadele” karšu pieņemšanas un bankomātu pakalpojumu servisu vadītājam Ivo Ansbergam.

Šādas un līdzīgas situācijas var rasties ikvienam. Mūsdienu dinamiskajā pasaulē viss mainās tik ātri, ka šodienas plāni rīt jau tiks koriģēti. Arī uzņēmējiem, tostarp tirgotājiem, ir jāspēj reaģēt uz pārmaiņām un jābūt gataviem jebkādiem izaicinājumiem. Banka “Citadele” piedāvā saviem klientiem iespēju būt mobiliem un pieņemt karšu maksājumus jebkurā vietā Latvijā, kur vien ir pieejams mobilais internets. Turklāt iegūt “Instant POS” maksājumu karšu termināli var vienā mirklī bankas filiālē, un tas tiks aktivizēts pāris stundu laikā.

I. Ansbergs skaidro, ka klasiskā situācijā tirgotājs atnāk uz banku un pauž vēlmi pieņemt maksājuma kartes un viņam ir nepieciešama POS iekārta. Ar klientu noslēdz līgumu, tad tiek nodota informācija sadarbības partneriem, kas apkalpo POS sistēmu. Tiek nosūtīts pieprasījums, ka noteiktā adresē jāuzstāda terminālis. Tad paiet viena, divas vai trīs darbdienas, kamēr šo iekārtu nogādā uz konkrēto adresi un uzstāda.

Taču, ja tirdzniecība notiks ārpus telpām, ja notiek kāds āra festivāls vai lauku labumu gadatirgus, izpārdošana vai jebkas cits. Tirgotājiem ir jārēķinās, ka mūsdienās cilvēki maksājumus veic 50/50 skaidrā naudā un ar maksājumu kartēm. Līdz ar to situācijā, ja steidzami vajadzīgs POS terminālis, pēc standarta shēmas to nodrošināt nebūs iespējams.

POS terminālis ir nedaudz lielāks par visiem ierasto smārtfonu jeb mobilo tālruni.

Bankā klientam parādīs, kā to ieslēgt, kā restartēt, ja nepieciešams – kā atcelt darījumu. Tiks izskaidrotas visas pamatfunkcijas, kas jādara, lai nosūtītu atskaiti, saņemtu naudu u.c. Līdzi tiks iedota arī lietošanas instrukcija latviešu valodā, kurā ļoti vienkārši un saprotami viss būs aprakstīts. Lai to visu nodemonstrētu, bankā, izmantojot konkrēto POS ierīci, tiks veikts kontrolpirkums.

Līdzko līgums būs parakstīts un POS terminālis atdots klientam, banka sazināsies ar sadarbības partneri un nodos informāciju, ka konkrētā POS ierīce izsniegta klientam un tā ir jāpersonalizē. To var izdarīt attālināti, un pēc neilga brīža tiks nodota informācija klientam, ka viss ir kārtībā un POS termināli var sākt lietot. Tas kopumā var aizņemt, lielākais, divas līdz trīs stundas, bet parasti tas notiek ātrāk.

Ir vēl arī otrs scenārijs, kad POS termināli var sākt lietot jau uzreiz pēc saņemšanas. Ja bankas menedžeris vienojies ar klientu, ka tiks noslēgts līgums par POS termināļa lietošanu, jau sagatavots un autorizēts POS terminālis tiek pasniegts pēc līguma parakstīšanas un tas ir gatavs lietošanai uzreiz.

Ņemot vērā, ka no 2020. gada visās norēķinu vietās, kur var maksāt ar maksājumu kartēm, būs jānodrošina iespēja veikt norēķinus ar bezkontakta kartēm, arī šie mobilie maksājumu karšu termināļi šādu iespēju paredz. Tas, savukārt, veicina klientu apkalpošanas ātrumu un mobilitāti pasākumos.

Ņemot vērā, ka bankas “Citadele” piedāvātie POS termināļi ir mobilās ierīces, tie darbojas gan no akumulatora, kā arī tos var pieslēgt elektrības avotam. Ierīces akumulators nodrošina tās darbu apmēram 14–16 stundas bez papildu uzlādes atkarībā no lietošanas intensitātes.

Lai POS termināli varētu lietot, tam nepieciešama datu pārraide – mobilais internets. Līdz ar to ierīcē tiek ievietota simkarte, līdzīgi kā telefonos. Situācijās, ja nebūs interneta, ierīce signalizēs, ka maksājums nav izdevies. Ja terminālis tiks lietots vietās, kur ir Wi-Fi tīkls, to var lietot arī šādi. Līdz ar to, brīdī, kad bankā “Citadele” tirgotājam tiek piedāvāts POS terminālis, viņš saņems pilnu komplektu – pilnībā sagatavotu ierīci ar ievietotu simkarti un iespēju to izmantot arī bez mobilā interneta. Komplektā ietilpst arī lādētājs, instrukcija, neliela dāvana un pats svarīgākais – bezmaksas konsultācijas un palīdzība 24 stundas diennaktī. Tas ir būtiski, jo ir klienti, kuru uzņēmējdarbība nenorimst arī vēla vakara un nakts stundās. Piemēram, nodrošinot ēdināšanas pakalpojumus, transporta pakalpojumus u. c.

Kā skaidro I. Ansbergs, mobilā datu pārraide ir iespējama, izmantojot visus mobilos operatorus, kuri ir Latvijā un arī, piemēram, Lietuvā. Ja gadījumā tirgotājs spiests strādāt vietā, kur viena mobilā operatora tīkls netiek nodrošināts, klientam tiek piedāvāta cita mobilā datu operatora simkarte.

Mēneša maksājums par mobilajiem POS termināļiem ir 12,99 eiro.

Taču ir labas ziņas tirgotājiem, kuri līdz šim nav bijuši bankas “Citadele” klienti. Kļūstot par bankas klientu un atverot bankā kontu, pirmos sešus mēnešus POS terminālis tiks nodrošināts bez maksas.

Kā jebkura mūsdienīga ierīce, lai nodrošinātu nepārtrauktu un precīzu sistēmas darbību, POS ierīcēs tiek veikti sistēmas atjauninājumi un uzlabojumi. Pārsvarā sistēmas atjauninājumi tiek veikti nakts laikā, un ierīce tos saņems brīdī, kad tiks ieslēgta. Atjauninājumi prasa pāris sekundes, varbūt minūti. Ja kaut kādu iemeslu dēļ POS terminālis atjauninājumus neielādē, tas nenozīmē, ka ierīce nedarbosies. Tā darbosies un atjaunināsies nākamajā reizē, kad būs šāda iespēja.

I. Ansbergs piebilst, ka mobilā POS ierīce der ikvienam klientam, kuram jāpieņem maksājumu kartes, taču īpaši tās darbu novērtēs klienti, kuri ir mobili, piemēram, nodarbojas ar izbraukuma tirdzniecību, piedalās gadatirgos, festivālos, izstādēs nedēļas nogalēs. Tie ir piegādes servisi, kurjeri. Arī kafejnīcas un restorāni, kuri var piedāvāt klientam norēķināties par pakalpojumu, nepieceļoties no galdiņa. Arī taksometru biznesā to var izmantot, lai neatteiktu klientam, kuram nav līdzi skaidras naudas.

Mobilo POS termināļu priekšrocību novērtēs pasākumu rīkotāji, kuriem POS termināļi nepieciešami uz īsu laiku, uz konkrētu pasākumu. Šāda sadarbība bankai “Citadele” jau ir bijusi, nodrošinot maksājumu pieņemšanu koncertos un festivālos.

Standarta piedāvājumā banka “Citadele” piedāvā ierīci, rēķinot uz 5000 eiro apgrozījumu vienai ierīcei. Jo lielāks apgrozījums, jo vairāk ierīču. Taču katra klienta situācija tiek vērtēt atsevišķi un iespējami individuāli risinājumi. Taču arī situācijās, kad klientam tiek izsniegtas vairākas ierīces, pirmie seši mēneši viņam būs bez abonēšanas maksas.