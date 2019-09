“Ušakova kreditorei” un “Kirkorova juristei” nāksies izciest cietumsodu un atlīdzināt cietušajai izkrāpto naudu

Ilustratīvs foto. Foto: SCANPIX/Sergei Bobylev/ITAR-TASS

Kurzemes rajona tiesa trešdien piesprieda Ilonai Vaščilko deviņu mēnešu cietumsodu par 3777 eiro izkrāpšanu un nolika arī atlīdzināt minēto summu cietušajai.

Par mūsdienu Minhauzena radinieci “LA” jau rakstīja 29.jūlijā – tieši ar meliem un minhauzeniskiem izdomājumiem pusmūža sieviete ievilināja savos valgos upurus. Konkrētā tiesvedība (sieviete jau iepriekš vairākkārt sodīta) bija par sava brāļa bijušās sievas Jeļenas apkrāpšanu.

Pievilināja kā krustmāti

2016. gadā Vaščilko uzaicinājusi Jeļenu kļūt par viņas nesen dzimušā dēla krustmāti. Kristības kādā no Liepājas pareizticīgo baznīcām tā paša gada augustā arī notikušas. Jau tajā pašā dienā vai kādu dienu iepriekš Vaščilko lūgusi aizdot 150 eiro, jo mājās esot aizmirsts maks. Baķuška pēc kristībām izdevis Jeļenai apliecību, kurā viņa atzīmēta kā bērna krustmāte, bet apliecībā ailītē pie vārda “krusttēvs” ierakstīts Nils Ušakovs. Jeļenai teikts, ka N. Ušakovs aizņemtības dēļ gan nav varējis ierasties… Šo apliecību Jeļena bija paņēmusi līdzi arī uz tiesu.

Vaščilko solījusi naudu atdot un pārskaitīt pēc nedēļas.

Bet pēc nedēļas Jeļena pati ar dāvanām aizbraukusi pie Vaščilko ģimenes uz Rīgu, kur tā mitusi kādā dzīvoklī un kur, pēc Ilonas vārdiem, solījis ierasties arī Ušakovs.

Taču viņš nav ieradies. Par parādu Ilona teikusi, ka naudu pārskaitījusi, bet droši vien kaut kur bankā aizķērusies. Mazliet paviesojusies, Jeļena braukusi atpakaļ uz Liepāju.

Septembrī Vaščilko ģimene pārcēlusies uz īrētu dzīvokli Liepājā. Kontakti turpinājušies. Kad Jeļena atgādinājusi par parādu, Vaščilko teikusi, ka pie vainas esot Krievijas banka, kur nauda iesprūdusi. Lai paciešoties, turklāt Ušakovs viņai neatdodot lielu parādu – kad atdošot, tad vispār nebūšot nekādu problēmu. Jeļena noticējusi un vēl uz parāda par 150 eiro pārdevusi Ilonai sev vairs nevajadzīgos bērnu ratiņus.

Tad vēl Vaščilko teikusi, ka viņai galvā atklāts audzējs un ik pa laikam kļūstot slikti ar sirdi, tāpēc daudz jāārstējoties, kas daudz maksājot. Arī bērns slimojot un par viņu kā Krievijas pilsoni slimnīcās ārsti prasot lielu naudu. Jeļenai kļuvis žēl, un viņa turpinājusi aizdot dažādas naudas summas vēl aptuveni trīs mēnešus.

Kopumā ar bankas starpniecību pārskaitījusi 2277 eiro – katram pārskaitījumam pretim ir norāde, kam Vaščilko naudu lūgusi.

Vēl aptuveni 1500 eiro Jeļena aizdevusi skaidrā naudā pārtikai un citām precēm. Kopā tas sanāk 3777 eiro, ko viņa tagad arī lūdz piedzīt no apsūdzētās.

Tāpat Vaščilko apgalvojusi, ka strādājot pie Krievijas dziedātāja Filipa Kirkorova par juristi un tagad esot bērna kopšanas atvaļinājumā. Arī Kirkorovs esot viņai parādā, centies nogādāt naudu ar kurjeru līdz Krievijas–Latvijas robežai, bet kaut kas tur nojucis.

“VID darbiniece”

Vaščilko apcietinājumā pabijusi vairākkārt un tagad cietumā atrodas kopš 25. aprīļa. Kurzemes rajona tiesa Ventspilī 19. jūnijā viņu par krāpšanu notiesāja ar trijiem mēnešiem cietumā. Šis sods viņai pienācās par to, ka 2013. maijā Ventspilī izkrāpa no kādas personas 100 latus (142,29 eiro) par dzīvokļa īri, kas nemaz nebija izīrējams.

Bet pavisam jauki Vaščilko pavadīja laiku “Strādnieku viesnīcā” Ventspilī, kur, uzdodoties par Valsts Ieņēmumu dienesta (VID) darbinieci un sakot, ka izmitināšanas izdevumus segs iestāde, mitinājās no 2013. gada 21. decembra līdz 2014. gada 11. februārim.

Lai viesnīcu apmuļķotu, viņa vietnē “inbox.lv” izveidoja elektroniskā pasta adreses ar VID ģenerāldirektores un VID Muitas pārvaldes direktora uzvārdiem, no kurām pati Ventspils digitālajā centrā uz viesnīcu sūtīja garantijas vēstules par rēķinu apmaksu.

Tādā veidā Vaščilko izdevās 53 dienās saņemt viesnīcas pakalpojumus diviem cilvēkiem 731,63 eiro vērtībā.

Pirms tam krāpusi arī, uzdodoties par Rēzeknes mēra sievu, kā arī, tēlojot iemīlējušos sievieti, dzīvojusi uz vīriešu rēķina.

Vēlas atlīdzināt zaudējumus

Trešdienas tiesas sēde bija īsa. Prokurors Uldis Kursinskis daudz nekavējās pie notikušā detaļām, vien tikai uzsvēra, ka visas apsūdzētās darbības bijušas vērstas uz to, lai krāptu. Liecības Vaščilko pēc būtības nemaz nav sniegusi, apsūdzība balstās uz cietušās teikto, kam nav pamata neticēt, un apsūdzētā savu vainu arī atzinusi. Prokurors lūdza tiesu piespriest Vaščilko zaudējumu atlīdzību un astoņus mēnešus cietumā par konkrēto nodarījumu, kam pieskaitīt vēl mēnesi, jo nav nav izciests iepriekšējais sods.

Advokātes palīdze Karīna Džeriņa gan lūdza noteikt savai klientei ar brīvības atņemšanu nesaistītu sodu, lai viņa pēc iespējas ātrāk varētu sākt strādāt un atlīdzināt zaudējumus, ko viņa apņēmusies – tāpat kā mainīt savu dzīvesveidu. Turklāt Vaščilko ir mazgadīgs bērns, par kuru nav zināms, kur viņš atrodas – to nezinājis pateikt arī bērna tēvs, kurš liecināja iepriekšējā tiesā.

Te jāpiebilst, ka iepriekšējā tiesas sēdē liecinājušais bijušais Vaščilko dzīvesbiedrs apgalvoja, ka par krāpniecību neko neesot zinājis un tajā nebijis iesaistīts.

Pēc bērna piedzimšanas aizgājis no darba, lai rūpētos par bērnu, jo mātei bijis grūti to darīt – sāpējusi mugura. Sākuma abi dzīvojuši no vīrieša uzkrājumiem, pēc tam Vaščilko kontā sākusi ienākt nauda: kā viņa teikusi, no Ušakova, Loginova un tamlīdzīgām sabiedrībā zināmām personām. Neoficiāli zināms, ka abu bērns šobrīd atrodas audžuģimenē.

Pēdējā vārdā Vaščilko cietušajai atvainojās (video tiešsaistē no Iļģuciema cietuma), ka pārpratusi viņas labos nodomus palīdzēt. Viņa kā māte darījusi visu, lai bērns izaugtu vesels, un viņu brīvībā gaidot vēl viens bērns un vīrs Maskavā… Atgriežoties brīvībā, Vaščilko gatava mēneša laika segt zaudējumus.

Savas vainas atzīšana un atvainošanās gan ir savāda: iepriekš tiesā apsūdzētā pieturējās pie tā, ka vienīgā viņas vaina ir tā, ka nav noformējusi aizdevuma līgumu, tātad viņas izpratnē runa ir par parādu nevis krāpšanu.

Tā kā Vaščilko apcietinājumā atrodas kopš 25. aprīļa, brīvībā viņa iznāks jau janvārī – ja nebūs pārkāpumu, varbūt pat ātrāk.