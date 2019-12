Foto: Shutterstock

Energoefektivitātes klases

Izvēloties jaunu sadzīves elektroierīci, ieteicams rūpīgi izpētīt energoefektivitātes marķējumu, kam tirdzniecības vietās jābūt izvietotam uz ierīcēm.

Marķējums sniedz iespēju patērētājiem viegli salīdzināt tirdzniecībā esošo ierīču energoefektivitāti un citus būtiskus parametrus.

Energomarķējuma kreisajā pusē ar dažādu krāsu un garumu bultām norādīta energoefektivitātes klašu skala, sākot no A+++ līdz D.

Visaugstāko klasi apzīmē ar A+++, kas ir zaļā krāsā, savukārt viszemāko – ar D sarkanā krāsā.

Marķējuma augšējās daļas labajā pusē melnā bultā ir norādīta konkrētajai elektroierīcei atbilstīgā energoefektivitātes klase – salīdzinot dažādas ierīces, arī uz to jāskatās, lai nekļūdīgi izvēlētos resursu taupīgāko.

Marķējums pakāpeniski tiek ieviests lielākajai daļai sadzīves elektroierīču grupu un tehnisko iekārtu, piemēram, ūdens sildītājiem, ventilācijas iekārtām u. c. Bet putekļsūcēju marķējums tika atcelts 2019. gada sākumā.

To gan vēl var redzēt uz tirdzniecībā esošajiem putekļsūcējiem, bet šāgada modeļiem klasiskais energomarķējums vairs netiek piešķirts.

Kādi parametri norādīti energomarķējumā?

No kreisās puses: vecais merķējums, no labās – jaunais marķējums Energomarķējuma vizualizācija

Jebkuras ierīces marķējumā ir norādīts ražotāja prognozētais elektroenerģijas patēriņš gada laikā, ko mēra kWh/annuum jeb kWh/gadā.

To nosaka, pieņemot, ka elektroierīci darbina pareizi. Piemēram, ledusskapja gadījumā tas nozīmē, ka ierīce nav novietota saules staros un blakus ierīcēm, kas darbojoties izdala siltumu, un tajā ir iestatīta optimālā temperatūra.

Savukārt ierīcēm, kas tiek darbinātas periodiski, piemēram, televizors, tiek pieņemts, ka ierīci lieto konkrētu reižu skaitu gadā.

Piemēram, veļas mazgājamās mašīnas marķējumā elektrības patēriņš noteikts, pieņemot, ka veļu mazgā 220 reižu gadā standarta kokvilnas programmā 40 °C temperatūrā. Tātad, ja iekārta tiks darbināta, piemēram, 24 reizes gadā, veļasmašīna patērēs krietni mazāk, nekā norādīts marķējumā.

Kad ierīces energoefektivitātes klase un patēriņš apzināts, jāsalīdzina, cik elektroenerģijas gadā patērē viena elektroiekārta, salīdzinot ar citu tādas pašas klases iekārtu. Jo mazāks ir šis skaitlis, jo mazāk elektrības ierīce patērēs.

Tāpat jāsalīdzina energomarķējuma apakšējā daļā izvietotās piktogrammas. Tās katrai ierīču grupai ir atšķirīgas, bet princips – līdzīgs.

Viens no parametriem, ko attēlo, ir ierīces ietilpība – cik kilogramu veļas var mazgāt veļasmašīnā, cik litru ietilpīgs ir ledusskapis, cik trauku komplektu iespējams satilpināt trauku mazgājamajā mašīnā u. tml.

Skaidrojošu informāciju par katras ierīces energoefektivitātes marķējumu vari atrast portāla EsmuEfektivs.lv sadaļā Marķējums.

Sagaidāmas izmaiņas

Ražotāju inovāciju rezultātā ir izveidojusies situācija, kad vairums iekārtu pieder augstākajām klasēm ar vienu vai vairākiem plusiņiem, bet liela daļa citu klašu ir tukšas, dažkārt pat A klase. Piemēram, mūsdienīga A+++ klases ledusskapja elektroenerģijas patēriņš ir par 60% mazāks nekā A klases ledusskapim.

Tāpat tirgū pieejamas daudzas ierīces, kas patērē vēl mazāk elektroenerģijas nekā A+++ klases. Uz šīm ierīcēm attiecīgi tiek papildus norādīts procentuālais elektroenerģijas ietaupījums, piemēram, A+++ –40%.

Pašreizējā energoefektivitātes marķējuma koncepcija, kas ietver A+++ līdz D efektivitātes klasi, ir kļuvusi apgrūtinoša un patērētājiem nepārskatāma.

Tāpēc Eiropas Savienība nolēmusi atjaunot A līdz G energoefektivitātes klases koncepciju, ko pakāpeniski arī nākotnē pielāgos atbilstīgi tehnoloģiju un tirgus attīstībai.

Jaunos marķējumus preču tirdzniecības vietās ieraudzīsim 2021. gadā, savukārt atsevišķu ražotāju tīmekļa vietnēs tos var atrast jau tagad. Būtiskākās izmaiņas, kas saistītas ar jaunā energomarķējuma vizuālo izskatu, ir energoefektivitātes klašu skala un QR kods.

Energoefektivitātes skala atgriezīsies pie sākotnējām enerģijas patēriņa klasēm A līdz G skalā, kas ir vienkāršākas un saprotamākas. Piemēram, prece, kas pašreiz marķēta kā A+++ energoefektivitātes klases prece, pēc jaunā energomarķējuma noteikumu stāšanās spēkā kļūs par B klases preci. Saprotams, tās elektrības patēriņš nemainīsies.

Marķējumā parādīsies arī jauns elements – QR kods, ko, noskenējot ar viedtālruni, varēs iegūt ražotāja sniegtu papildinformāciju par konkrēto preci. Šo informāciju visi preču ražotāji iekļaus publiski pieejamā datubāzē EPREL EU, kas būs pieejama patērētājiem.

Plīts virsma

Viens no jaudīgākajiem elektroenerģijas patērētājiem virtuvē ir elektriskā plīts virsma. Plīts vir­smām gan netiek piešķirts energoefektivitātes marķējums un attiecīgi arī energoefektivitātes klase, tāpēc izvēle jāizdara, vadoties pēc plīts virsmas veida, riņķu skaita un vadības kontroles veida.

Patlaban energoefektīvākās elektriskās plīts virsmas ir indukcijas plītis. Pieejamas gan pārvietojamas, gan iebūvējamas indukcijas sildvirsmas. Šīs virsmas ārēji atgādina keramiskās virsmas, taču atšķiras to sildīšanas princips.

Indukcijas plīts darbības pamatā ir elektromagnētiskā enerģija, kas inducējoties traukā – katlā vai pannā, pārveidojas siltumenerģijā. Jāņem vērā, ka gatavošanai uz indukcijas plīts nepieciešami atbilstīgi trauki, kuros iestrādāts magnetizējošs materiāls, tāpēc nevarēsiet izmantot stikla vai alumīnija traukus.

Tomēr vairumu mūsdienās ražoto trauku iespējams izmantot uz visu veidu, arī indukcijas plīts virsmām.

Ja ģimenē ir bērni, būtiska indukcijas sildvirsmas priekšrocība ir drošība – noņemot gatavošanas trauku, virsma uzreiz izslēdzas un strauji atdziest.

Tāpat nepastāv apdedzināšanās risks, jo plīts virsma neizdala siltumu un uzsilst tikai no sakarsušā trauka, nepārsniedzot 70 °C virsmas temperatūru, līdz ar to ēdiens nepiedeg un virsmas kopšana ir viegla.

Gatavošana uz indukcijas sildvirsmas ir ātra un ērta – sildīšanas jaudu momentā var palielināt un samazināt. Raugoties no izmaksu pozīcijas, gatavošana uz indukcijas plīts ir izdevīgāka salīdzinājumā ar pārējo veidu elektriskajām plītīm un līdzvērtīga vai pat izdevīgāka nekā gatavošana uz gāzes plīts.

Plīts elektroenerģijas patēriņu var samazināt, ja ievērosiet šādus ieteikumus:

• gatavošanas laikā regulēt virsmas sildīšanas intensitāti;

• vienmēr lietot vākus, vēlams stikla – tādējādi vārīšanas laikā lieki nezudīs siltums un produkti pagatavosies īsākā laikā;

• lietot katlus un pannas ar biezu pamatni, kas darbojas kā siltuma akumulators.

Ledusskapis

Grūti iedomāties māju, kurā iztiktu bez ledusskapja. Cik elektroenerģijas tas patērē, un kā šo patēriņu samazināt? Ja vecais ledusskapis godam nokalpojis vismaz 10 gadu, tā elektroenerģijas patēriņš var būt pat par 50% lielāks nekā mūsdienīgam ledusskapim, tāpēc pienācis laiks iegādāties jaunu, energoefektīvāku.

Pērkot ledusskapi, uzmanība jāpievērš tā energoefektivitātes marķējumam.

Būtisks faktors ledusskapja izvēlē ir tā ietilpība – lielāka tilpuma ledusskapji patērē vairāk elektroenerģijas.

Ja līdz šim ledusskapis vienmēr stāvējis pustukšs, nākamo var pirkt mazāka tilpuma. Savukārt, ja saldētus produktus, piemēram, lauku mājas dārza veltes, nepieciešams uzglabāt sezonāli, ieteicams iegādāties atsevišķu saldētavu.

Ledusskapja elektroenerģijas patēriņu ietekmē trīs būtiski faktori:

• ledusskapī iestatītā temperatūra – iestatiet temperatūru +5 °C, savukārt saldētavā –18 °C. Par katru lieki pazeminātu grādu ledusskapja elektroenerģijas patēriņš pieaug par 5%;

• ledusskapja aizpildījums ar produktiem – lai lieki netērētu elektrību, ledusskapi ieteicams aizpildīt par vismaz 60%, bet ne vairāk par 90%, un produktus izvietot tā, lai gaiss var cirkulēt ap tiem;

• ledusskapja novietojums – ledusskapis jānovieto atstatu no siltuma avotiem: apkures radiatora, plīts un citām ierīcēm, kas darbojoties izdala siltumu, kā arī no tiešiem saules stariem. Ledusskapim apkārt jābūt 5–10 cm brīvai spraugai gaisa cirkulācijai.

Trauku mazgājamā mašīna

Jebkura mājsaimniece, kas ikdienā lieto šo ierīci, atzīs – tā ļauj ietaupīt gan laiku, gan ūdeni, gan elektroenerģiju karstā ūdens sagatavošanai, gan pasaudzēt rokas no sadzīves ķīmijas un karstā ūdens.

Iegādājoties trauku mazgājamo mašīnu, jāpievērš uzmanība tās energoefektivitātes marķējumam. Augstākas energoefektivitātes klases ierīcēm ir zemāks elektroenerģijas patēriņš un aug­stāka darbības kvalitāte. Piemēram, A+++ klases trauku mazgājamā mašīna patērē par 30% mazāk elektroenerģijas nekā A klases iekārta.

Ja virtuve neliela, iespējams izvēlēties šauro trauku mazgājamo mašīnu, kas aizņems mazāk vietas, būs mazāk ietilpīga, bet tāpat sniegs visus ieguvumus.

Kompakto ierīci, kas ir divas reizes mazāka par klasisko trauku mazgājamo mašīnu, attaisnojas pirkt vien tad, ja virtuve ir pavisam maza un to izmanto viens divi cilvēki.

Lietojot standarta trauku mazgājamo mašīnu, tajā ērti mazgāt visu: pannas, katlus, cepešplātis, virtuves kombaina detaļas, tvaiku nosūcēja filtrus un pat vāzes un burkas.

Izvēloties trauku mazgājamo mašīnu, svarīgi saprast, kāda veida traukus visbiežāk vajadzēs mazgāt. Dažādām trauku mazgājamajām mašīnām ir atšķirīgas mazgāšanas programmas, piemēram, delikātā mazgāšana trausliem traukiem, ekonomiskais režīms, režīms ļoti apkaltušiem un piedegušiem traukiem, klusais režīms, ātrais režīms u. c.

Sulu spiede un blenderis

Arī šīs ir vienas no biežāk lietotajām ierīcēm virtuvē. Iegādājoties blenderi, viens no faktoriem ir tā jauda, kas svārstās no 200 vatiem (W) ikdienišķākiem blenderiem līdz pat 2200 W lieljaudas blenderiem. Jo jauda lielāka, jo vieglāk būs sasmalcināt cietākas sastāvdaļas.

Ieteicams izvēlēties ierīci ar vismaz 500 W jaudu, jo blenderis ar mazāku jaudu ātri uzkarsīs un ik pēc neilga laika sprīža būs jāļauj tam atpūsties. Svarīgs arī apgriezienu skaits, proti, cik ātri griežas asmens.

Sulu spiedes lielākoties var iedalīt trīs grupās: ar mazu jaudu (līdz 500 W), vidēju (700–1000 W) un lielu jaudu (1000–1500 W). Jo tā lielāka, jo vieglāk izspiest sulu no cietākiem augļiem un dārzeņiem. Tomēr tas nenozīmē, ka noteikti jāiegādājas visjaudīgākā ierīce, – ikdienas lietošanai pilnīgi pietiek ar vidēju jaudu.

Vienai divām sulas glāzēm dienā pietiks arī ar nelielas jaudas ierīci, bet kuplai ģimenei ieteicams izvēlēties jaudīgāku sulu spiedi.