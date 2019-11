VIDEO: Pēc 23 gadiem “LNT Ziņu” ēterā Ilze Dobele atvadās no skatītājiem

Ekrānuzņēmums/LNT Ziņas

Pēc 23 gadu ilga darba “LNT Ziņu” dienestā, piektdienas vakarā no skatītājiem atvadījās diktore Ilze Dobele.

“No “LNT Ziņām” es atvados jau šovakar un vēlos uzsvērt piedzīvoto prieku. Prieku par to, ka man bija šī iespēja 23 gadus būt daļai no LNT Ziņām. Prieku par komandu, kurā katrs devis labāko no savām spējām, prasmēm un zināšanām, un prieku, ka neviena diena nav līdzinājusies citai, jo ziņas ir katru dienu un tās esam veidojuši jums – skatītājiem,” pateicību teica televīzijas diktore.

Šo svētdien, plkst. 20.00 ēterā būs skatāms īpašs raidījums, kuru “LNT Ziņu” žurnālisti veidojuši atskatoties uz savu darbu 23 gados.

Jau vēstīts, ka otrdien no skatītājiem atvadījās ziņu diktors Andris Auzāns. Viņš un Ilze Dobele bijuši “LNT Ziņu” dienestā jau kopš tā pirmsākumiem.