1. aprīlis vēl būs silts. Jaunā darba nedēļa būs ar krasām laika pārmaiņām







Naktī uz pirmdienu, 1.aprīli, vietām Latvijā var veidoties pa kādam lietus un negaisa mākonim, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Naktī uz pirmdienu debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, pastāv iespēja, ka lokāli var izveidoties pa kādam lietus un negaisa mākonim. Pūšot lēnam vējam, vietām var izveidoties migla. Gaiss atdzisīs līdz +6…+11 grādiem.

Rīgā nakts būs daļēji mākoņaina un sausa. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +9…+11 grādiem.

Jaunā darba nedēļa sāksies ar nokrišņiem bagātu un vējainu laiku, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Pēc meteorologu prognozēm, jaunā darba nedēļa gaidāma nokrišņiem bagāta un vējaina, nedēļas vidū, laikam atkal kļūstot aukstākam, dažviet varētu tik novērotas arī sniegpārslas.

Otrajā Lieldienās, 1.aprīlī, debesis brīžiem aizklās mākoņi. Nakts pirmajā pusē vietām austrumu rajonos gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Pūšot lēnam vējam, nakts un rīta stundās atsevišķos rajonos sabiezēs migla.

Naktī uz pirmdienu, 1.aprīli, gaiss atdzisīs līdz +5…+10 grādiem, bet Kurzemes ziemeļrietumu daļā būs par kādu grādu mazāk. Dienā valsts teritorijas lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +17…+22 grādiem, taču daudzviet piekrastē būs vēsāk, proti, gaisa temperatūra gaidāma +9…+14 grādi.

Otrdien, 2.aprīlī, vēl būs patīkami silts, naktīs pārsvarā gaisa temperatūrai pieturoties +5…+10 grādu robežās.

Pēc šī brīža prognozēm, turpmākajās dienās virs Latvijas esošo silto gaisa masu no dienvidiem nomainīs aukstā no ziemeļiem – diennakts gaišajās stundās gaiss iesils vien līdz +1…+6 grādiem, savukārt naktīs termometra stabiņš daudzviet noslīdēs pat zem 0 grādu atzīmes, līdz ar to dažviet, galvenokārt valsts austrumu rajonos, iespējams arī slapjš sniegs, sniegs.

Straujo temperatūras izmaiņu dēļ, naktī uz trešdienu, 3.aprīli, vietām valsts teritorijā iespējamas zibens izlādes, stipri nokrišņi un brāzmains vējš.