“Gribu vasaras puķes, kas veido kuplus cerus un nav īpaši jākopj” – 10 efektīgas vasaras puķes

"Gribu vasaras puķes, kas veido kuplus cerus un nav īpaši jākopj" – 10 efektīvas vasaras puķes







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Gribu vasaras puķes, kas veido kuplus cerus, nav īpaši jākopj, bet izskatās skaisti. Dārzs ir jauns, tajā nekas liels vēl nav izaudzis. Gribētu sēt pati, vislabāk kādus puķu šķirņu jaunumus. Vija Cēsīs

“Kā jaunumu dārza modē sēklu un stādu tirgotāji nereti piedāvā tos pašus aizmirstos vecos labos augus,” teic agronome Diāna Irbe no Tukuma. Atšķirība ir šķirnēs, taču ne vienmēr jaunākās ir labākas. Veidojot puķu dobes, speciāliste iesaka pamatkompozīcijai izvēlēties nevis katalogos atzīmētās kā jaunumus, bet laika gaitā pārbaudītās, izturīgās šķirnes.

Plānojot stādījumus, der aprunāties arī ar sēklu veikalu pārdevējiem. Viņi ir ievērojuši, kuras sēklas pircēji slavē un prasa katru gadu atkārtoti.

Agronome iesaka 10 viegli audzējamas, izcili dekoratīvas – gan liela, gan zema auguma – puķes. Turklāt to sēklas nemaksā bargu naudu. Par dažiem eiro var tikt pie efektīgas dobes, kas ziedēs līdz pat rudens salnām.

Iespaidīgie amaranti – efektīgi izskatās dobē un viegli audzējami augi

Sēj martā, aprīlī dēstu kastītēs, dobēs izstāda pēc salnām. Attālums starp augiem dobē 50 x 80 cm. Var sēt arī maijā uz lauka, taču tad tie sāks ziedēt vēlāk. Audzē saulainās vietās, auglīgās augsnēs. Zied no vasaras vidus līdz rudens salnām.

Efektīgas ir dobes tikai no amarantiem, taču tos var kombinēt arī ar citiem augiem, audzēt kā viengadīgu dzīvžogu.

Lieliski piemēroti griezto ziedu ieguvei. Ziedkopas var arī kaltēt un lietot sauso ziedu kompozīcijās.

Amaranta sēklas var lietot pārtikā.

1. Astainais amarants ‘Grand’ (Amaranthus caudatus)

Foto: Inita Šteinberga, Sandra Ruska

Šķirnei sarkanīgi stublāji un lielas lapas, ziedi sarkanīgi violetā krāsā. Ziedkopas ļoti dekoratīvas, līdz 50 cm garas, nokarenas. Augi raženi – 150–200 cm augsti.

Cena: ap 0,70 EUR

2. Ēdamais amarants ‘Finezja’ (Amaranthus tricolor)

Foto: Inita Šteinberga, Sandra Ruska

Šie trīskrāsu amaranti ir zemāki – sasniedz 100–140 cm. Aug kā krūms. Ļoti dekoratīvas lapas sarkanīgos, dzeltenos, rozā, šokolādes brūnos toņos. Tieši lapas ir šīs amarantu šķirnes lielākais skaistums.

Cena: ap 0,60 EUR

Salviju renesanse – izturīgas un dekoratīvas

Foto: SHUTTERSTOCK

Dārzu modē atkal atgriežas spilgtās salvijas (Salvia splendens). Tās bagātīgi zied no jūnija līdz pat rudens salnām.

Salvijas labi iederas gan kā zemi dzīvžodziņi dobju apmalēm, gan jauktā vasaras puķu stādījumā. Labi jūtas arī balkonkastēs un puķu podos. Ziedkopas piemērotas gan griezto ziedu, gan sauso ziedu ieguvei. Noziedējušo ziedkopu apgriešana veicina jaunu ziedu veidošanos.

Martā sēj siltumnīcā vai dēstu kastītē uz palodzes. Sēj 1 cm dziļi. Sēklas uzdīgst pēc 8–14 dienām. Līdz stādīšanai augus vienreiz pārpiķē. Maijā pēc salnām izstāda dobē saulainā vietā. Attālums starp augiem dobē – 25 x 30 cm.

Salvijas patīk kukaiņiem apputeksnētājiem.

3. Spilgtā salvija (violeta)

Foto: Inita Šteinberga, Sandra Ruska

Cera augstums 15–30 cm. Ziedi skaisti violeti.

Cena: ap 0,90 EUR

4. Spilgtā salvija (balta)

Foto: Inita Šteinberga, Sandra Ruska

Cera augstums 15–30 cm.

Cena: ap 0,90 EUR

5. Spilgtā salvija ‘Czardasz’

Foto: Inita Šteinberga, Sandra Ruska

Cera augstums 30–35 cm.

Ziedi koši sarkani. Izcili efektīgu laukumu veido tikai šīs šķirnes stādījums vien.

Cena: ap 0,70 EUR

6. Spilgtā salvija ‘Sangria’

Foto: Inita Šteinberga, Sandra Ruska

Cera augstums 30–35 cm.

Ziediem interesants krāsu salikums – ziedkopas sarkanbaltas.

Cena ap 0,90 EUR

Samtenes – populāras gan košuma, gan sakņu dārzā

Foto: SHUTTERSTOCK

Aatvaira dažādus augu kaitēkļus. Turklāt samtenes tiek audzētas arī augsnes atveseļošanai.

Sēklas sēj martā, aprīlī dēstu kastītēs, uz lauka izstāda pēc pavasara salnām. Var sēt arī maijā tieši dobē.

Zied no jūnija līdz rudens salnām.

! Samteņu ziedi ir ēdami.

7. Augstā samtene ‘Fantastic’ (Tagetes erecta)

Foto: Inita Šteinberga, Sandra Ruska

Ziedi lieli, bagātīgi pildīti, apelsīnu krāsā, ar viegli lokainām ziedlapiņām. Turklāt ziedu veidojas daudz un palieli, nevis kā dažkārt lielziedu samtenēm, kas necero. Augstums 65–100 cm. Audzē auglīgās augsnēs saulainā vietā.

Augus citu no cita stāda 30 x 40 cm attālumā. Piemērota apstādījumos un griezto ziedu ieguvei.

Cena: ap 0,60 EUR

8. Sīkziedu samtene ‘Lulu’ (Tagetes tenuifolia)

Foto: Inita Šteinberga, Sandra Ruska

Ziedi sīki, citrondzelteni. Auga aug­stums 20–25 cm. Veido kuplu ceru. Augus stāda 30 x 30 cm citu no cita. Piemērota gan dobju apmalēm, gan dobē – būs kā dzeltens mākonītis. Var stādīt arī balkonkastēs, puķu podos. Zied visu vasaru. Izcili mazprasīgs augs, nav izvēlīgs augsnes ziņā.

Cena: ap 0,60 EUR

Foto: Inita Šteinberga, Sandra Ruska

9. Eiforbijas (Euphorbia marginata)

Foto: Inita Šteinberga, Sandra Ruska

Auga īstais skaistums ir baltā krāsojuma lapas. Ziedi sīki, balti, necili. Taču lapu dēļ izskatās, ka augs visu laiku ir pilns ziediem. Cera augstums 50–60 cm. Var sēt tieši dobē aprīlī. Attālums starp augiem 30 x 40 cm, lai katrs var veidot kuplu ceru. Zied no jūnija līdz rudens salnām. Izcili skaists dobēs kā apmale vai zems dzīvžogs. Cerus var audzēt arī kā soliterus, stādīt vasaras puķu kompozīcijās. Eiforbija ir izteikta saulmīle.

Cena: ap 0,70 EUR

TOP 2022. gadā

10. Klārkijas (Clarkia unguiculata)

Foto: Inita Šteinberga, Sandra Ruska

Cera augstums 40–60 cm. Ziedi pildīti vai daļēji pildīti, košās krāsās. Sēj tieši dobē no aprīļa līdz jūnijam. Piemērota saulaina vieta, nevajag pārstādīt. Sadīgst 8–10 dienās. Vēlāk izretina, atstājot 20–25 cm attālumā citu no citas. Uzzied 8 nedēļas pēc sadīgšanas. Zied no jūnija līdz pat rudens salnām. Lieliskas gan grieztajiem ziediem, gan apstādījumos dobēs (gan kā soliteri, gan vasaras puķu maisījumos). Labi jūtas arī puķu traukos. Klārkijas ir viegli audzējamas.

Cena: ap 0,60 EUR