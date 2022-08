10 padomi kā samazināt savas izmaksas par enerģiju mājai Ieteikt







Energoresursu izmaksām turpinot augt, mēs aizvien vairāk pievēršam uzmanību pašiem savam rēķinam, ik mēnesi sev jautājot “Vai ir kaut kas, ko varu darīt, lai situāciju uzlabotu?”. Šajā rakstā iepazīties ar 10 padomiem, ko vari darīt jau šodien!

Pastāv divu veidu energoefektivitātes pasākumi – tehnoloģijas nomaiņa vai uzvedības maiņa. Tehnoloģiju maiņa var sniegt lielākus rezultātus ar mazāku piepūli, bet arī lielākām izmaksām. Turpretim uzvedības maiņa aptver ātri ieviešamus pasākums, bez lielām investīcijām un tūlītēju efektu.

Lielāko īpatsvaru no mājsaimniecības kopējā enerģijas patēriņa sastāda tieši apkure un karstā ūdens sildīšana. Līdz ar to pasākumi šajā sektorā rezultētos ar vislielāko enerģijas patēriņa samazinājumu. Lai novērtētu savas ēkas enerģijas patēriņu, ieteicams izstrādāt tās energoauditu, kā ietvaros eksperti piedāvā iespējas tā samazināšanai. Konsultējies ar SIA “Ekodoma” ekspertiem, lai uzzinātu vairāk par energoaudita veikšanu savai ēkai!

Padomi siltumenerģijas patēriņa samazināšanai:

1. Vispirms jānoskaidro, kādas ir iespējas veikt temperatūras regulēšanu telpā. Jāapsver iespēja radiatoriem uzstādīt termostatus, kuri automātiski uztur vienmērīgu telpas temperatūru, tādā veidā nepatērējot enerģiju nelietderīgi. Termostata uzstādīšanas process atšķiras ņemot vērā ēkas siltuma sistēmu. Ir nepieciešama vai nu viencauruļu siltumapgādes sistēma ar apvadlīniju, vai divcauruļu sistēma, kura ir aprīkota ar termovārstu.

2. Apkures sezonas laikā svarīga ir telpu vēdināšana. Lai taupītu siltumenerģiju, jāizvairās no ilglaicīgas logu atvēršanas vēdināšanas režīmā. Efektīvāk ir īslaicīgi atvērt logu pilnībā uz dažām minūtēm. Lai paātrinātu vēdināšanās procesu, ir iespējams radīt istabā caurvēju, attaisot durvis.

Padomi elektroenerģijas patēriņa samazināšanai:

3. Iegādājoties jaunu sadzīves tehniku, ir svarīgi pievērst uzmanību Eiropas Savienības izstrādātajam marķējumam. Lielie burti no A līdz G norāda elektroenerģijas patēriņu. Ja marķējums ir A, tas nozīmē, ka ierīce patērēs mazāk enerģijas nekā tāda, kurai ir B, C vai G. No 2021.gada 1.marta Eiropas Savienībā ir ieviests jauns, optimizēts energomarķējums. Ar to vari iepazīties projekta LABEL2020 tīmekļa vietnē. Izmantojot QR kodu, kas atrodas uz marķējuma, ir iespējams uzzināt par iekārtu vairāk nekā jebkad iepriekš.

4. Rūpējieties par savu ledusskapi! Ir nepieciešams regulāri to atlaidināt. Ja ledus kārtiņa saldētavā pārsniedz 1 cm, ledusskapis patērē 2 reizes vairāk elektrības. Neatstājiet saldēšanas iekārtas atvērtas uz ilgu laiku. Pirms skaties ledusskapī, laicīgi izdomā ko vēlies no tā paņemt! Ir svarīgi ne tikai kā ledusskapis tiek lietos, bet arī kur tas atrodas. Ja ledusskapis novietots tuvu siltumu izstarojošiem objektiem, piemēram, plītij vai radiatoriem vai arī telpa nav pietiekoši vēdināta, tam nāksies vairāk strādāt, līdz ar to patērēt vairāk enerģijas.

5. Gatavojot ēst izmanto vāku! Gatavojot ēst, pannām un katliem lieciet virsū vāku – tas ļaus paātrināt procesu un ietaupīt līdz pat 25% elektroenerģijas vai gāzes.

6. Ja vārāt ūdeni elektriskajā tējkannā, nelejiet to pilnu – vāriet tikai tik, cik vēlaties patērēt. Šādi ūdens uzvārīsies daudz ātrāk, un patērēs mazāk enerģijas. Kā arī regulāri notīriet elektriskajās tējkannās sildelementu no kaļķakmeņa.

7. Izmantojiet ekonomiskās spuldzes. Lai arī tās maksā vairāk, ilgtermiņa ekonomiskais ieguvums būs krietni lielāks. Ekonomiskās spuldzes ietaupa pat 80% elektroenerģijas un kalpo līdz 15 reizēm ilgāk nekā parastās. Tomēr nevar aizmirst arī par dabisko apgaismojumu! Iespēju robežās nepieciešams izslēgt sava mājokļa apgaismojumu un tā vietā izmantot saules gaismu.

8. Atvienojiet pasīvās elektroierīces. Katram no mums mājās ir vairākas pasīvās elektroierīces, jeb elektroierīces, kas patērē enerģiju arī tad, kad tās netiek nelietotas. Visas ierīces, kam deg lampiņa, kad tās nedarbojas, patērē elektrību. Nelietošanas laikā šīs iekārtas ir nepieciešams atvienot no kontaktligzdas. Lai atvieglotu šo, iespējams izmantot pagarinātāju ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Jo īpaši lietderīgi to ir darīt pirms dodaties prom uz ilgāku laiku, piemēram dodoties ceļojumā.

9. Mazgājiet drēbes vēsākā ūdenī. Samazinot temperatūru no 60 līdz 40 grādiem, iespējams par 25% samazināt enerģijas patēriņu, bet samazinot līdz 30 grādiem – pat par 45%.

Padomi izmaksu samazināšanai:

10. Enerģijas izmaksas veido enerģijas patēriņš un enerģijas tarifs. Tarifs nosaka cik maksā viena enerģijas vienība, visbiežāk kWh vai MWh. Ir svarīgi izvēlēties saviem patēriņa paradumiem atbilstošāko elektroenerģijas tirdzniecības piedāvājumu. Ja tev ir uzstādīts viedais elektroenerģijas skaitītājs, tu ar sava mājokļa ikstundas patēriņu vari iepazīties savā AS “Sadales tīkls” klienta profilā. Vairāk par elektroenerģijas tarifiem uzzini AS “Sadales tīkls” tīmekļa vietnē. Vairāk par pieejamajiem elektroenerģijas tirgotājiem uzzini Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas tīmekļa vietnē.

Iepazīstini arī pārējos mājokļa biedrus ar šiem padomiem. Kopīgi tiem sekot būs daudz vieglāk!

Šie padomi neattiecās tikai uz mājsaimniecībām vien, tos var ņemt vērā arī pašvaldības. Protams pašvaldībām īpašumā ir daudz vairāk enerģijas patērētāju, kā pārvaldība ir daudz sarežģītākā. Lai to atvieglotu iespējams ieviest energopārvaldības sistēmu un datu pārvaldībai izmantot enerģijas monitoringa platformu. Sazinies ar SIA “Ekodoma” ekspertiem, lai uzzinātu vairāk!