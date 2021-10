Publicitātes foto

10 prasmes, ko var apgūt, spēlējoties ar LEGO







Nav noslēpums, ka arī daudzi pieaugušie aizraujas ar Lego konstruktoriem, izmantojot tos, lai radītu tehniskus risinājumus vai vienkārši meditētu.

Lego konstruktori bērniem ir ne tikai rotaļlieta, bet arī ļoti lietderīgs rīks, kas ļauj apgūt dzīvē nozīmīgas prasmes.

Labi attīstīta smalkā roku motorika

Spēlējoties ar Lego klucīšiem vairāku stundu garumā, bērns veic manipulācijas ar pirkstiem, paceļot, savienojot un atvienojot detaļas.

Tādā veidā tiek attīstīta smalkā motorika jeb muskulatūra plaukstās un pirkstos, kas būs lietderīga arī turpmāk dzīvē, piemēram, atvieglojot mācīšanos rakstīt vai lietot šķēres.

Savstarpējās sadarbošanās prasmes

Izmantojot Lego, nodoties iztēlei ir ļoti vienkārši. Bērni var iesaistīties kopīgās spēlēs, radot savus vai izmantojot jau esošus tēlus, ko piedāvā, piemēram, Lego Minecraft, un veidojot stāstus ap izvēlētajiem tēliem. Tēliem stāsta attīstības gaitā mijiedarbojoties, bērni attīsta prasmi sadarboties ar citiem.

Gandarījums par paveikto darbu

Iespēja kaut ko izveidot no nekā ne tikai attīsta iztēli un sīko motoriku, bet veicina bērnu emocionālo attīstību. Kad izdevies pabeigt iecerēto konstrukciju, radīsies gandarījums, kas veicinās arī veselīgu bērna pašapziņu un vēlmi turpināt darboties.

Emocionālā noturība

Ne vienmēr iecerētie plāni izdodas. Rotaļu laikā uzbūvētais var tikt netīšām sagrauts, ja to izjauc, piemēram, vecākā māsa vai brālis. Bērniem, kas rotaļājas ar Lego rodas izpratne par to, ka nojaukto ir iespējams uzbūvēt no jauna, tādējādi attīstot bērnos emocionālo noturību.

Prasme atrisināt puzles un sekot instrukcijām

Neatkarīgi no tā, vai bērns izmanto instrukcijas, ko piedāvā, piemēram, Lego Ningajo konstruktors un veido objektus, kā to iecerējis ražotājs, vai būvē pilnībā no savas iztēles, spēlējoties ar Lego tiek attīstīta prasme risināt puzles un izprast instrukcijas. Saliekot ēku, lidmašīnu vai radītu no haosa tiek radīts konkrēts tēls.

Zinātniskā izpratne

Spēlējoties ar Lego, viena no pirmajām zinātniskajām atziņām, ko bērns var iegūt ir cēloņa un seku sakarība. Ja bērns cenšas uzbūvēt augstāko iespējamo torni, drīz vien tas kļūst pārāk augsts un apgāžas. Šāda situācija ļauj bērnam iegūt izpratni par to, ka, ja tornis būs pārāk tievs un augsts, tas apgāzīsies.

Zinātnes pamatdoma ir radīt ideju un pierādīt to praktiski, un, izmantojot Lego, bērniem ir iespēja eksperimentēt, kamēr izdodas nonākt pie rezultāta.

Prasme izmantot dažādas tehnoloģijas

Tehnoloģija pēc būtības ir spēja pielietot jaunus paņēmienus, lai izpildītu kādu konkrētu uzdevumu. Izmantojot Lego, bērni iemācās izmantot vienkāršus materiālus, lai izpildītu jebkādu uzdevumu. Veiciniet bērnu spēju radīt jaunas tehnoloģijas, un uzdodiet viņiem radīt dažādus objektus.

Tehniskā domāšana

Tieši tehniskās domāšanas attīstība visticamāk ir Lego pamatā. Piemēram, ja bērns velas uzbūvēt tiltu, nepieciešams izdomāt, kā tas jābūvē, lai tas turētos. Tāpat, bērnam jāizdomā, kas jādara, lai augstais tornis turētos vertikāli vai lai jumts neiebruktu.

Radošā iztēle

Neskaitāmās Lego detaļas, ar kurām var manipulēt, ir lielisks rīks, lai bērns eksperimentētu un radītu jaunus objektus. Lego klucīši ļauj ne tikai izpaust galvā esošas idejas, bet veicina radošo domāšanu, jo nepieciešams izdomāt kā ar pieejamajām figūrām un objektiem realizēt galvā radīto ideju.

Matemātiskā domāšana

Būvējot kaut ko no Lego klucīšiem bērns drīz vien apgūst tādus jēdzienus kā apjoms, skaits, atbilstība, simetrija, modeļi un ornamenti. Lai veicinātu matemātisko domāšanu, ierobežojiet rotaļā izmantojamo Lego klucīšu skaitu, un drīz vien bērniem radīsies izpratne par to, ka katram klucītim ir nozīme.

Izmantojot Lego klucīšus, bērns pat neapzināti, saprotot, ka nepieciešami vēl pāris klucīši, lai pabeigtu, piemēram, iecerēto auto, veiks vienkāršu saskaitīšanu un atņemšanu.

Lego konstruktori bērniem ļauj apgūt ļoti daudzas dzīvei nozīmīgas prasmes, galvenais, kas jādara – jāspēlējas! Lego aktivitātes būs lietderīgas ne tikai mazajiem, bet arī pusaudžiem un vecākiem.

Padariet darbošanos ar Lego par kopīgu ģimenes aktivitāti, tādējādi, papildus prasmēm, ko apgūs mazākie, visai ģimenei būs iespēja saliedēties, lai meklētu risinājumus, kā īstenot pat radošākās un pārgalvīgākās idejas.

