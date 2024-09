10 visu laiku visvairāk pārdotās automašīnas. Lielākā daļa no tām ir visiem zināmas un joprojām tiek ražotas Ieteikt







Auto eksperts Toms Merola portālā Townfairtire.com apkopojis informāciju par 10 visu laiku pārdotākajām automašīnām. Viņš norāda, ka automašīnas patiesībā ir nozīmīga kultūras daļa, jo atspoguļo katra konkrētā laika tehnoloģiskās iespējas un arī dizaina tendences.

Visu laiku visvairāk pārdotie modeļi lielākoties ir tie, kas tirgū pastāv jau vairākus gadu desmitus, un arī nav pazīmju, ka pārdošanas apjomi būtu palēninājušies. Tomēr to neparastā spēja attīstīties, lai paliktu aktuāla un konkurētspējīga no paaudzes paaudzē, ir ļoti iespaidīga. Lielākā daļa no šīm automašīnām visiem ir pazīstamas.

Interesanti, ka daži no populārākajiem modeļiem savu slavu un apjomus sasnieguši vairākos gadu desmitos, bet citiem tas izdevies ļoti īsā laikā.

Daudzas no šīm vislabāk pārdotajām automašīnām joprojām ir nopērkamas, kas nozīmē, ka reitingi no viena gada uz nākamo saglabājas diezgan konsekventi. Raksta autors apgalvo, ka apkopojumu veidojis, izmantojot datus no dažādiem statistikas avotiem.