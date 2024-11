Solidarizējoties ar Ukrainu un tās cilvēkiem, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS), Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) un ārlietu ministre Baiba Braže (JV) šodien plkst.9 aicina vienoties klusuma brīdī un pieminēt visus Ukrainā bojāgājušos cīnītājus, aģentūru LETA informēja Valsts kancelejā.

Šodien aprit 1000 dienas kopš Krievijas pilna mēroga militārā iebrukuma Ukrainā 2022.gada 24.februārī.

“Ukraina nepagurstoši cīnās katru dienu. Vairāk nekā divus gadus ar apbrīnojamu drosmi un neatlaidību ukraiņu tauta pretojas Krievijas agresijai. Latvijas atbalsts Ukrainai ir stingrs un nelokāms. Latvija un tās tauta stāv plecu pie pleca ar Ukrainu tās cīņā pret agresoru – Krieviju,” pauž Valsts kancelejā.

Kancelejā aicina pašvaldības un organizācijas klusuma brīdi organizēt dažādās Latvijas vietās un, godinot upurus, aizdegt 1000 sveces.

Līdztekus tiek aicināts pieminēt arī latviešu brīvprātīgo Vitāliju Smirnovu, kurš krita 2023.gada 1.oktobrī Ukrainas austrumos.

We mark grim anniversary of 1000 days since Russia began full scale aggression against Ukraine. Brave Ukrainians keep fighting for liberty and peace. We must help them now, Ukraine needs our assistance more than ever. Latvia stands with Ukraine. Slava Ukraini! 🇱🇻 🤝 🇺🇦 pic.twitter.com/YuC5E3tD5e

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 18, 2024