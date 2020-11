Labas lietas priekam un iedvesmai iesaka Signe Mengote Ieteikt 2





Signe Mengote, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

“Ja tavi sapņi tevi nebiedē, tie ir pārāk mazi.” /Ričards Brensons/

Filma

Caur pagātni uz nākotni Toskānā

Publicitātes foto

Filma “Itālijas atmiņas” ievilks Toskānas burvībā un bezrūpībā. Sirdssilta komēdija par bohēmisko mākslinieku Robertu, kurš atgriežas gleznainajā Toskānā, lai kopā ar dēlu Džeku steidzami pārdotu māju, ko viņi mantojuši no mirušās sievas un mātes.

Roberta neprasme veikt remontdarbus saved viņus kopā ar košiem vietējā ciemata iedzīvotājiem, savukārt Džekam mājas stāvoklis atgādina atmiņas – laimīgākus laikus kopā ar māti. Atjaunojot villu līdz tās iepriekšējai spozmei, uzlabojas arī iepriekš atsvešinātās Roberta un Džeka savstarpējās attiecības. Kinoteātros no 6. novembra.

Grāmata

Nobriest līdz ar varoņiem

Publicitātes foto

“Vēlreiz tu un es”. Šajā grāmatā ir apvienoti divi sižetiski saistīti romāni – “Vita Brevis. Vēlreiz”, kuru Maija Krekle uzskata par savu mūža darbu, un tā turpinājums “Brisele. Tu. Brisele. Es”. Romānu “Vita brevis. Vēlreiz” Maija Krekle sāka rakstīt 1983. gadā, bet punktu pielikusi 2010. gadā. “Pusi dzīves esmu kopā ar saviem varoņiem, līdz ar viņiem esmu pieaugusi, nobriedusi, daudz ko piedzīvojusi un izjutusi.” Izdevniecība “Latvijas Mediji”.

Izrāde

Karlsons dejos baletu

Publicitātes foto

Omulīgais vīriņš ar propelleru uz muguras ir viens no Astridas Lindgrēnes grāmatu visvairāk pazīstamajiem varoņiem, kuru iemīļojuši gan bērni, gan pieaugušie. Tagad Karlsona piedzīvojumi skatāmi arī baleta izrādē Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Izrāde notiks 15. novembrī. Lomās Andris Pudāns, Nataļja Lipska, Elza Leimane, Raimonds Martinovs un citi.

Koncerts

Atklāt mūzikas noslēpumu

Publicitātes foto

Ar Ludviga van Bēthovena Pirmo klavierkoncertu Rīgā atgriežas izcilais pianists Jevgeņijs Sudbins. Laikraksts “The Daily Telegraph” raksta: “Sudbins tēliem spēj piešķirt precīzu raksturojumu, ar savu apbrīnojamo tehniku un spožo intuīciju viņš atklāj mūzikas noslēpumu ne vien pēc burta, bet arī pēc gara.” Klausīties skaistos skaņdarbus būs iespējams 13. novembrī Lielajā ģildē. Biļešu cenas no 15 līdz 25 eiro.

Notikums

Staro mājās

Foto: Edijs Pālens/LETA

Šogad pasākums “Staro Rīga” gan tiek atcelts – vismaz tādā formātā, kādu mēs to pazīstam daudzu gadu garumā, taču, lai svētku sajūta nezustu, festivāla organizētāji kopā ar pieciem Latvijas māksliniekiem – Helēnu Heinrihsoni, Katrīnu Neiburgu, Kristianu Brekti, Kristapu Ancānu un Miķeli Mūrnieku – aicina ikvienu piedalīties līdzdalības akcijā “#Staro mājās”. Ko tas nozīmē? Video rullīšos mākslinieki piedāvās dažādas interpretācijas par gaismas objektu un performanču veidošanu, kurām iedzīvotāji ir aicināti sekot vai atklāt sevī pašos radošo garu un veidot savus gaismas darbus, tādējādi kļūstot par akcijas līdzdalībniekiem. Piedalīties akcijā aicinātas arī iestādes un mākslas skolas, uzņēmumi, kopā radot svētku sajūtu laikā, kad Latvija svin savu dzimšanas dienu.

Jaunums

Ticot un gaidot

Publicitātes foto

Jaunu skanējumu Raimonda Paula dziesmai “Par pēdējo lapu” radījusi dziedātāja Katrīna Gupalo, kuras izpildījumā īpaši izcelts Jāņa Petera teksta smeldzīgais un dramatiskais vēstījums. Tapis arī košs un rudenīgs dziesmas videoklips. Katrīna par skaisto veikumu saka: “Šis rudens ir ļoti atšķirīgs no citiem – šajā gadā īpaši jūtam vecās pasaules aiziešanu un ar skumjām atvadāmies no tās, gaidot un ticot, ka pēc smagās ziemas tomēr nāks pavasaris un jauna dzīve. Tieši caur šo dziesmu vēlējos izteikt to, ko mēs visi piedzīvojam un jūtam ik dienu šajā briesmīgajā pandēmijas laikā.”

Tepat, Latvijā

Gardēžiem svētki Valmierā

Publicitātes foto

No 7. līdz 14. novembrim Valmierā norisināsies Restorānu nedēļa, kuras laikā īpašus piedāvājumus saviem apmeklētājiem būs sagatavojuši seši Valmieras un apkārtējo novadu restorāni un kafejnīcas: “Vecpuisis”, “Rātes vārti”, “Delizia”, viesnīcas “Wolmar” restorāns, kā arī “Vīnkalnu pils māja” un kafejnīca “Tērbata”. Restorānos tiks pasniegta trīs kārtu maltīte 20 eiro vērtībā.

Izstāde

Dzīvnieku draugiem

Publicitātes foto

Ķīpsalā apmeklētājus atkal pulcēs mājdzīvnieku izstāde “PetExpo 2020”. Suņu un kaķu paraugdemonstrējumi un atraktīvas šo mājdzīvnieku šķirņu demonstrācijas, plaša mīluļu ekspozīcija – pūkaini truši, lauku sētas iemītnieki, amizanti grauzēji un eksotiski mājdzīvnieciņi, daudzveidīgs zoopreču un pakalpojumu piedāvājums – dzīvnieku barība, aksesuāri un kopšanas līdzekļi, kā arī speciālistu konsultācijas dzīvnieku draugiem un speciālistiem. Biļešu cenas no 2,50 līdz 5 eiro. Izstāde norisināsies 14. un 15. novembrī.