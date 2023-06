Brīvdabas muzeja gadatirgus

Lielais Brīvdabas muzeja Gadatirgus būs jau šajā nedēļas nogalē – 3. un 4. jūnijā







Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 3. un 4. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 17.00 notiks tradicionālais lielais Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Gadatirgus. Šogad Gadatirgus notiks 51. reizi. Tajā savu preci piedāvās vairāk nekā 530 amatnieku, pārtikas un kosmētikas mājražotāju, grāmatizdevēju un ēdinātāju. Būs arī plaša un daudzveidīga kultūras programma.

Līdzīgi kā dziedātāji un dejotāji pulcējas Dziesmu un Deju svētkos, tā amatnieki un tautas lietišķās mākslas meistari ik gadu no visām Latvijas malām sabrauc Brīvdabas muzejā, lai rādītu savas prasmes, dalītos ar pieredzi un smeltos jaunus iespaidus turpmākajam darbam. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Gadatirgum Latvijas kultūrtelpā ir ļoti nozīmīga vieta un tas allaž bijis arī svarīgs tautas nacionālās pašapziņas stiprinātājs.

Jau vēsturiski Brīvdabas muzeja gadatirgus nav tikai tirgošanās vieta, bet ir arī tautas lietišķās mākslas izstāde un tautas tradicionālās kultūras dažādu notikumu apvienojums. Līdzās plašajai tirdzniecībai būs aktivitātes un dažādi notikumi arī Ezermalas pļavā, varēs apskatīt podnieka darbošanos pie Kurzemes podnieka cepļa, pie Lībiešu sētas notiks keramikas, skalu grozu pīšanas, karošu grebšanas, pastalu gatavošanas, vilnas vērpšanas un citu amatu demonstrējumi, bet uz skatuves pie Rietumu vārtiem abas dienas notiks teātra izrādes.

Sestdien, 3. jūnijā, plkst. 10.00 muzeja tirgus laukumā notiks svinīga Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Gadatirgus atklāšana ar Suitu sievu un Suitu dūdenieku piedalīšanos. Plkst. 11.00 varēs vērot Kurzemes podnieka cepļa vaļā vēršanu un keramikas darbu izņemšanu, savukārt Ezermalas pļavā tajā brīdī jau būs sākušās tirgus lustes ar Ivetu un Vidvudu Medeņiem, kur uzstāsies Rīgas danči (Rīga), Suitu sievas un Suitu dūdenieki (Kuldīgas novads), Etnoprieka grupa “Ogas” (Rīga) un Rēzeknes kapela “Dziga”. Uz skatuves pie Rietumu vārtiem plkst. 11.00 un 15.00 varēs noskatīties Jāņa Jaunsudrabiņa lugu “Jo pliks, jo traks” Kultūras centra “Iļģuciems” studijas “Rampa” uzvedumā.

Svētdien, 4. jūnijā, no plkst. 11.00 Ezermalas pļavā turpināsies tirgus lustes ar Ivetu un Vidvudu Medeņiem, uzstāsies vīru folkloras kopa “Vilkači” (Rīga), Lielvārdes folkloras kopa “Josta” (Ogres novads), Iecavas “Tarkšķu mandolīnisti” (Bauskas novads), lustes noslēgs Julgī Stalte un Ēriks Zeps ar etnofolka grupu “Tā kā pērn”. Uz skatuves pie Rietumu vārtiem Sabiles amatierteātra izrāde Voldemāra Sauleskalna “Meldermeitiņa”.

Muzeja izstāžu zālē līdz 4. jūnijam vēl būs apskatāma izstāde “Tamborējumi Latvijas etnogrāfijā”.

Gadatirgus ieejas biļetes vēlams iegādāties elektroniski iepriekšpārdošanā bilesuparadize.lv

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ir viens no senākajiem un plašākajiem brīvdabas muzejiem Eiropā. Tā platība ir 87 hektāri un tajā izvietotas 114 senceltnes no visiem Latvijas novadiem. Muzejā notiek krājumu komplektēšanas un glabāšanas, izglītojošais, pētnieciskais un restaurācijas darbs. 2024. gadā muzejs svinēs savu simtgadi. Muzejam ir arī divas lauku ekspozīcijas to dabiskajā atrašanās vietā – muzejs “Vēveri” Vecpiebalgas pagastā un zvejnieku sēta “Vītolnieki” jūras krastā Rucavas pagastā.