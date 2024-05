Foto: LETA

3 padomi, kā nesaņemt sodu uz sabiedriskā transporta joslas







Informatīvās kampaņas “Cieni sabiedrisko!” laikā noskaidrots, ka liela daļa autovadītāju (34%) neapzināti pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus uz sabiedriskā transporta joslām un daudzi attiecībā uz to lietošanu ir saskārušies ar neskaidrībām (44%).* Lūk, trīs vienkārši padomi, kas jāatceras, lai nesaņemtu sodu par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem uz sabiedriskā transporta joslas.

1. Nebrauc pa sabiedriskā transporta joslu! Paturi prātā, ka pa joslu, kas paredzēta pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, pārējo transportlīdzekļu vadītājiem braukt ir aizliegts. Arī apturēt transportlīdzekli šajā joslā nedrīkst. Izņēmums ir taksometri ar dzelteno numura zīmi, elektroautomobiļi, divriteņu mopēdi un motocikli, kā arī visi operatīvie transportlīdzekļi. Savukārt ar velosipēdu un elektroskrejriteni pa sabiedriskā joslu drīkst braukt tikai gadījumos, kad ir uzstādīta papildzīme, kas to atļauj.

2. Iebrauc īsi pirms manevra veikšanas. Pārkārtoties uz sabiedriskā transporta joslu, ja nepieciešams veikt manevru pa labi, drīkst īsi pirms manevra veikšanas, šķērsojot pārtraukto līniju. Atceries, uz sabiedriskā transporta joslas priekšroka vienmēr ir sabiedriskajam transportam!

3. Pārliecinies, vai šķērso pārtraukto līniju! Nepārtraukto līniju uz sabiedriskā transporta joslas šķērsot nedrīkst. Ja sabiedriskā transporta josla ir iekārtota brauktuves labajā pusē un no pārējās brauktuves ir atdalīta ar pārtrauktu līniju, transportlīdzekļu vadītāji drīkst tajā iebraukt, lai nogrieztos pa labi tuvākajā brauktuvē vai vietā, kur no ceļa nobrauc uz blakusteritoriju. Ilgstoši braukt pa šo joslu ir aizliegts! Šajā joslā atļauts iebraukt arī, lai pasažieri iekāptu transportlīdzeklī vai izkāptu no tā, ja tas netraucē sabiedriskā transporta satiksmi, kā arī, lai izbrauktu pa labi uz ceļa ar šādu joslu.

Lai veicinātu autovadītāju izpratni par sabiedriskā transporta joslu nozīmi galvaspilsētas satiksmē un sekmētu autovadītāju un sabiedriskā transporta vadītāju savstarpējo cieņu, maijā norisinās informatīvā kampaņa “Cieni sabiedrisko!”. Tās mērķis ir skaidrot un atgādināt autovadītājiem, kāpēc Rīgā ir ierīkotas atsevišķas braukšanas joslas sabiedriskā transporta satiksmei, un kāds ir šo joslu mērķis, kā arī izglītot autovadītājus, atgādinot ceļu satiksmes noteikumus.

* Kampaņa tiek finansēta no ceļu satiksmes negadījumu novēršanai un profilaksei paredzētajiem līdzekļiem, kurus veido apdrošinātāju veiktās iemaksas no OCTA polisēm. Kampaņu atbalsta Rīgas satiksme, Rīgas pašvaldības policija, Autotransporta direkcija.