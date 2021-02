Foto-Fotolia

4 dārznieka “triki”: kā uz palodzes izaudzēt bagātīgu lociņu ražu Ieteikt 4







Kam gan negaršo svaigi, tikko plūkti lociņi? Bet, kur tos dabūt, kad aiz loga teju Aļaskas sals, bet veikalā pirktie garšo “citādi”, bet savas, apkurināmas siltumnīcas nav? Dārznieks Egijs Hofmanis pastāsta, kā lociņus “steidzināt” var katrs – lai to izdarītu, nav nepieciešamas ne dobes siltumnīcā, ne arī pati siltumnīca.

Kā izvēlēties stādāmo materiālu?

Foto no Egija Hofmaņa privātā arhīva.



“Pieļauju, ka daudzi no bērnības atceras, kā lielus sīpolus lika uz burkas, ūdens glāzes un gaidīja līdz tie sāks dzīt lokus – šis nebūs tas pats stāsts, lai gan šādu loku “steidzināšanu” varētu ieteikt kā interjera priekšmetu – interesanta burka, glāze, vāze vai kas cits ar akcentētu sīpolu – tas, protams, var būt estētisks virtuves papildinājums. Šoreiz par to, kā iegūt lokus, lai no tiem gatavotu pilnvērtīgu maltīti, piemēram, salātus. Šādam nolūkam vislabāk piemēroti un ekonomiski pamatoti ir sīksīpoli. Veikalos tos piedāvā dažādos izmēros – patiesībā der jebkuri, bet es pats parasti izvēlos tos, kas paredzēti sīpolu audzēšanai, taču droši var ņemt loku “steidzināšanai” atlasītos (tie ir nedaudz lielāki). Vēlams izvēlēties sīpolus, kuri nav sākuši dzīt lokus, jo loku dzīšanai iepakojumos var būt dažādi iemesli – tai skaitā slimības, kaitēkļi, nepareiza uzglabāšana un citi iemesli. Ideāli, ja sīksīpoli plus/mīnus ir vienādā izmērā, ja nav, tad tos jāsašķiro. Vienā traukā jāstāda plus/mīnus vienāda izmēra sīpolus – tas palīdzēs iegūt vienmērīgu augšanu, bet var arī droši uz to neiespringt un stādīt visu pēc kārtas, arī neskatoties uz izmēru. Šķirne, godīgi sakot, vienalga kāda un ir pilnigi vienalga, vai sīpoli ir balti, dzelteni vai sarkani, loki tāpat ir zaļi. Protams, sarkanais sīpols var atšķirties garšā no parastā utt, bet tas ir patiešām ļoti nebūtiski,” – skaidro dārznieks.

Kā stādīt?

Ir nepieciešami traki, kur stādīt. “Der viss, kur var iebērt augsni un laistīt, nebaidoties nopludināt apkārtni. Der puķu kastes, dēstu kastes, puķupodi, kastes, tetra pakas, saldējuma tara, īsumā viss, kas ir pa rokai. Es pats lietoju, dzīvodams dzīvoklī, lietoju dēstu kastes, puķupodus un balkona kastes,” – pieredzē dalās Egijs.

Augsnes daudzums – pietiek, ka zem sīpoliem ir 1 cm augsnes. Arī pati stādīšana esot vienkārša: “Ja stādāmais materiāls ir liels, lielāks par sīksīpolu vai sīpoli ir plakani, pietiek tos uzlikt uz augsnes un tie augs tāpat, ar nosacījumu, ka būs pietiekošs mitrums. Es parasti salieku sīpolus vienu pie otra šahveidā , nedaudz ieturot dažu milimetru attālumu, pēc tam uzberu augsni, lai tā nosedz vismaz pusi vai vairāk no sīpola. To visu daru tāpēc, ka dzenot saknes, sīpols sāk tā kā “staigāt”. Bet, ja gadās, ka sīpols pavisam novirzās no savas vietas, to vienkārši iespiež atpakaļ savā vietā. Augsnei, “steidzinot” nav īpaši nekādas nozīmes, jo viss nepieciešamais loku dzīšanai ir pašā sīpolā un pati augsne kalpo kā vieta, kur novietot sīpolu.”

Sīpolus pirms stādīšanas nav nepieciešams nekā īpaši apstrādāt.

Kā “steidzināt” lokus?

Foto no Egija Hofmaņa privātā arhīva.

“Steidzināšanā” ir divi vissvarīgākie faktori – mitrums un siltums. “Pirmajās dienās, lai ātrāk sāktu stiepties loki , iestādītos sīpolus vēlams novietot pēc iespējas tumšākā un siltākā vietā. Bet, kad tie ir paaugušies dažus centimetrus, tos jāienes gaismā, lai tie turpinātu augt un iegūtu zaļo krāsu. Galvenais ir nepārcensties ar turēšanu tumsā, citādi tie sāks izstīdzēt. Var gan arī uzreiz nolikt gaismā, bet tad jārēķinās, ka process noritēs lēnāk,” – skaidro dārznieks.

Lai loki būtu “druknāki” un zaļāki, nepieciešama mazāka temperatūra un gaismas režīms: “Gaisma un siltums ir instrumenti, ar ko jūs varat regulēt loku augšanu. Parasti gan dzīvoklī ir vienmērīga temperatūra, tāpēc par to uztraukties daudz nevajadzētu – lociņi augs tāpat. Pats galvenais ir neaizmirst par nepieciešamo mitrumu, jo tas ietekmē gan ražu, gan tās kvalitāti. Mēslošana nav nepieciešama.”

Svarīgi!

Svarīga ir gaisma! “Par cik dabiskais apgaismojums dzīvoklī ienāk no logiem un nav īpaši vajadzības “steidzināšanas” nolūkam pirkt mākslīgo apgaismojumu, loku kastīte ir katru dienu jāgroza, lai iegūtu vienmērīgu visu loku augšanu un zaļo pigmentāciju. Starp citu, jāgroza ir arī istabas augi vai vasarā iekarināmie ziedu podi, jo tādejādi var vienmērīgi “izdalīt” gaismu un augs augs kuplāks uz visām pusēm,” – stāsta Egijs Hofmanis.

Ideāli, ja nopērkot, piemēram, 1 kg sīksīpolu, tos nesastāda visus uzreiz, bet sadala aptuveni četrās daļās un stāda ar trīs četru dienu intervālu – tādējādi nodrošināsiet to, ka zaļumi būs ilgtermiņā, jo stādītās “porcijas” augs dažādos laikos – kamēr vieni jau gatavi, citi vēl aug utt.