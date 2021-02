Foto: FreePik

Ja man jāved vecmāmiņa pie ārsta, vai mūs var sodīt par to, ka atrodamies vienā auto?







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

“Ja man jāved vecmāmiņa pie ārsta, vai mūs var sodīt par to, ja atradīsimies vienā auto no divām mājsaimniecībām. Kā rīkoties šādā situācijā, ja vecmāmiņai citādi nav iespējams tikt pie ārsta. Ja arī varētu aizbraukt ar sabiedrisko transportu – ar ko tieši atšķiras braukšana divatā ar auto (izmantojot sejas maskas) no braukšanas autobusā kopā ar daudz pasažieriem (izmantojot sejas maskas)? Kāpēc vienā gadījumā tas ir pieļaujams, bet otrā nav?” jautā Oskars Krustpils novadā.

Valsts policijā norāda – Ministru kabineta rīkojumā nr. 655 (5.4. punkts) norādīts, ka aizliegti privāti pasākumi un privāta pulcēšanās, izņemot pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros. Tas attiecināms arī uz pārvietošanos ar automašīnu. Līdz ar to arī automašīnās var atrasties jeb pulcēties tikai cilvēki no vienas mājsaimniecības ar atsevišķiem izņēmumiem.

“Policija ir saprotoša un nepiemēro sodus, ja ir patiešām pamatots iemesls atrasties vienā automašīnā personām no vairākām mājsaim­niecībām. Šāds iemesls var būt, piemēram, ārsta apmeklējums vai kolēģa nogādāšana darbā vai no tā. Braucot kopā personām no vairākām automašīnām, obligāti jālieto sejas maskas.

Jāsaprot, ka šobrīd noteiktie pulcēšanās ierobežojumi ir noteikti ar mērķi, lai samazinātu personu savstarpējo kontaktu un vīrusa tālāku izplatību,” paskaidro Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska un piebilst, ka arī pasažieru pārvadātājiem ir noteiktas drošības prasības, kas jānodrošina. Atšķirībā no privātajām automašīnām, kuru saloni ir mazi un nav iespējams nodrošināt distanci, sabiedriskajā transportā ir lielākas iespējas to izdarīt.