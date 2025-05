4finance pērnais gads stabils un ar peļņu Ieteikt







Starptautiskais fintech uzņēmums AS 4finance ir turpinājis sniegt nebanku patēriņa kreditēšanas pakalpojumus arī Latvijā. Tā apgrozījums Latvijā, salīdzinot ar 2023. gadu, ir pieaudzis par 2,8%, sasniedzot 36,3 miljonus eiro. Latvijas kreditēšanas biznesa peļņa 2024. gadā sasniedza 7,7 miljonus eiro, salīdzinot ar 4,2 miljoniem eiro gadu iepriekš.

Latvija 2024. gadā nodrošināja 7% no 4finance Grupas kopējā apgrozījuma, kas 2024. gadā sasniedza 522 milj. eiro.

Kopējā AS 4finance peļņa 2024. gadā sasniedza 73,3 milj. eiro, salīdzinājumā ar 15,4 milj. eiro 2023. gadā. Būtiskāko daļu no peļņas abos gados veidoja saņemtās dividendes no AS 4finance ārvalstu meitasuzņēmumiem.

Peļņas pieaugums 2024.gadā lielā mērā ir saistīts ar uzņēmumam piederošo meitasuzņēmumu kapitāldaļu pārdošanu ar mērķi vienkāršot 4finance Grupas korporatīvo struktūru.

“Latvijā pēdējā gada laikā esam intensīvi strādājuši pie mūsu kredītrisku izvērtēšanas procesa pilnveidošanas, kas uzlabojis gan mūsu sniegumu, gan pastiprinājis mūsu apņemšanos atbildīgas kreditēšanas jomā,” stāsta Gvido Endlers, AS 4finance izpilddirektors Latvijā.

AS 4finance ir daļa 4finance Grupas, kas ir dibināta 2008. gadā un ir viena lielākajām digitālā patēriņa kreditēšanas grupām Eiropā ar darbību 12 valstīs un piedāvā vienkāršus, ērtus kreditēšanas produktus Latvijas patērētājiem. AS 4finance arī sniedz vadības un IT pakalpojumus citiem 4finance Grupas uzņēmumiem.