Publicitātes foto

5 noslēpumi kuplākai bārdai







Ja jūs vēlaties uzzināt, kā izaudzēt kuplāku ādu, jums vispirms ir jāpieņem neapgāžama patiesība: Jums neizdosies brīnumaini izaudzēt bārdas rugājus tur, kur tie neaug jau šobrīd. Pirms mēs turpinām, jums ir jāsamierinās ar šo faktu.

Mēs vēlamies jums palīdzēt izaudzēt kuplāku ādu, nevis melot jums, lai palīdzētu jums justies labāk. Ja jūs vēl arvien interesē, ko varam jums ieteikt, kopīgi apskatīsim labākos paņēmienus, kādus varējām atrast.

Lietojiet uztura bagātinātājus

Viens no paņēmieniem, kā paātrināt jūsu bārdas augšanu, ir ikdienišķa uztura bagātināšana ar biotīnu. Šī viela ne tikai palīdzēs ātrāk augt jūsu bārdai un matiem, bet, iespējams, arī ataudzēt izkritušos matus.

Tiesa gan, šobrīd trūkst pietiekoši daudz neapgāžamu pierādījumu, kas apliecinātu, ka biotīns spēj ataudzēt izkritušos matus, tomēr vairums ārstu piekrīt, ka biotīns stiprina jūsu matu un bārdas kreatīna struktūru, padarot tos spēcīgākus un kuplākus. Jūs variet atrast biotīnu vairumā aptieku.

Ļaujiet bārdai augt

Tāpat kā jums ir jāiziet cauri neveiklajai pusgaro matu stadijai, ja cenšaties izaudzēt matus pāri pleciem, ja jūs vēlaties bārdu pa visu seju, jums būs jāizcieš plankumainās bārdas posms. Visnepievilcīgākā fāze ir tā, kurā bārda vēl nav pietiekoši gara, lai tā apsegtu kailos plankumus uz vaigiem, bet jūs vienkārši nedrīkstat padoties.

Jums ir jāpretojas kārdinājumam to apcirpt gan uz vaigiem, gan zoda vismaz mēnesi. Atpūtiniet savu bārdu, katru dienu apstrādājot to ar bārdas eļļiņām, lai padarīto to mīkstāku un vieglāk veidojamu. Bārdas eļļas ir atrodamas vairumā kosmētikas veikalu. Jo bārda būs mīkstāka, jo vieglāk to būs iztaisnot, lai nosegtu kailos plankumus.

Krāsojiet bārdu

Šī tehnika tikai rada vizuālu ilūziju, bet tā var palīdzēt daudziem vīriešiem, kuriem daļa bārdas matiņu ir stipri gaišākā krāsā par galvas matu krāsu un pārējo bārdu. Ja jūsu matu krāsa ir gaiši brūna, bet daļa bārdas rugāju ir blondi, tā izskatīsies kuplāka, ja piekrāsosiet blondos bārdas matiņus tā, lai tie sakristu ar pārējo bārdu.

Šis padoms palīdzēs tikai tiem, kuriem daļa bārdas rugāju ir gaišāki, bet tas ir visai efektīgs paņēmiens. Jums arī nebūtu jākautrējas par šī trika izmantošanu. Jūsu bārda jau tāpat ir kupla, jūs tikai izceliet tos rugājus, kas cenšas noslēpties.

Publicitātes foto

Piekopiet veselīgu dzīvesveidu

Kuplāka bārda nav ne vienīgais, ne arī galvenais iemels, kādēļ jums vajadzētu censties dzīvot pēc iespējas veselīgāku dzīvi, bet tā ir pieskaitāma pie daudzajām šāda dzīvesveida priekšrocībām. Vingrojiet, dzeriet daudz ūdeni, guliet 8 stundas katru nakti un samaziniet stresu. Bārdas rugājiem ir nepieciešami vitamīni un uzturvielas, gluži tāpat kā pārējam jūsu ķermenim.

Bārdas rugājus un matus veido olbaltumvielas, tāpēc pārliecināties, ka jūsu diētā ir pietiekoši daudz gaļas, zivju, olu, piena produktu un pākšaugu.

Ja jūs pietiekoši daudz vingrosiet, uzlabosies jūsu asinsrite, kas papildus stimulēs matu augšanu visā jūsu ķermenī. Ja jums izdosies samazināt stresa līmeņus, jūs samazināsiet risku izjaukt hormonu līdzsvaru, bet tieši hormoni regulē to, vai mūsu mati aug kuplāki, vai izkrīt.

Uzlabojot savu veselību, jūs uzlabosiet visus jūsu dzīves aspektus, tādēļ kāpēc gan to nepamēģināt?

Nekrītat bārdas transplanta kārdinājumā

Jā, bārdas transplanti patiešām pastāv. Ja jūs atradāt šo rakstu, tad visticamākais, drīz atradīsiet arī kādu plastiskā ķirurga piedāvājumu pārstādīt matus no jūsu pakauša uz jūsu vaigiem par pāris tūkstošiem eiro.

Šī procedūra ir nedabīga, dārga un negarantē rezultātus. Ja kailo plankumu ir daudz, tad būs nepieciešami vairāki kursi, kas nozīmē papildus izmaksas un ilgāku gaidīšanas laiku, līdz varēsiet uzzināt vai procedūra darbojas, vai arī esat izmetuši naudu vējā.

Lai gan nepastāv brīnumzāles, kas garantētu kuplu bārdu, pastāv vairāki paņēmieni, kādus jūs varat likt lietā, lai tādu iegūtu. Šīs metodes prasa pacietību un rūpes par savu matu un kopējo veselību, bet tās darbojas. Ja jūs sekosiet mūsu padomiem, iespējams, jums neizdosies izaudzēt savu sapņu bārdu tik ātri, cik jūs to vēlētos, bet tie noteikti uzlabos jūsu izredzes